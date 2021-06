Críticas al nombramiento de Óscar López Jerez al frente de la Corte Suprema de Justicia

La decisión del oficialismo de reelegir para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al magistrado Óscar López Jerez fue cuestionada por diputados de oposición y abogados, que cuestionaron el proceso llevado a cabo, sobre todo porque Jerez ostenta dicho cargo tras el golpe dado por el Bukelismo al poder judicial el pasado 1 de mayo.

Dicho día, el partido Nuevas Ideas, junto a sus satélites GANA, PCN y PDC, destituyeron al fiscal general de la república y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar nombraron a cuatro magistrados que no pasaron por el proceso legal de selección, y sacaron a López Jerez de la presidencia de la Sala de lo Civil para colocarlo como presidente de la CSJ.

En el decreto con dicha decisión, los legisladores nombraron a Jerez como presidente de la CSJ hasta el miércoles 30 de junio de 2021, para completar el período que tenía Óscar Armando Pineda Navas, que fue obligado a firmar su renuncia mediante intimidación por parte del órgano ejecutivo.

Cumplido el plazo de Pineda, la Asamblea tenía la obligación de nombrar a un nuevo presidente en el órgano judicial. Sin embargo, el oficialismo decidió mantener a López Jerez en el cargo, lo cual fue considerado carente de legitimidad por las abogada Ruth Eleonora López y Marcela Galeas, debido a que este no era parte del listado entregado por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), que era de donde debía salir el reemplazo de Navas.

“Él (López Jerez) fue electo para un período determinado en una sala concreta. Y por tanto no puede ser extendido su mandato o reelecto, porque para serlo tendría que haber provenido de un listado tal como lo establece la Constitución de la república, proveniente de CNJ”, indicó Ruth Eleonora López, al hacer mención a que el magistrado fue nombrado para el período 2015-2024.

“Con el caso de López Jerez llama la atención cómo han querido extender o continuar con la vulneración a la Constitución que viene desde el primero de mayo para colocar dentro de la máxima instancia del órgano judicial personas sin la debida discusión pública”, agregó la abogada.

Por su parte, Galeas también consideró sin sustento legal el nombramiento de López Jerez. “Lo que pasa es que hubo un abuso de derecho. Ni la constitución ni ninguna norma secundaria avala lo que hicieron los diputados. Hay que recordar que el magistrado López Jerez no fue electo en 2015 para la sala de lo constitucional, no tendría porque ser removido a la Sala, no se puede estar pasando un magistrado a otra cuando no fue electo para esta”, explicó la abogada.

Galeas cuestionó que aunque los diputados del oficialismo intenten justificar con cualquier argumento su decisión, la misma no tiene base jurídica. “(López Jerez) tampoco aparecía en ningún listado ni de asociaciones ni del CNJ para esta elección de este año. No le veo realmente la legalidad, no existe legalidad para que este haya sido nombrado de la forma que ha sido nombrado, no ha sido legítima, constitucional. No existe argumentación jurídica que respalde esta forma de ponerlo en la silla de la presidencia de la CSJ. Claro, los diputados dirán que sí, pero básicamente no hay un fundamento técnico jurídico para que fuese legítima esa forma de elección, podría existir un fraude constitucional por haber realizado de esa forma”, apuntó.

Luego, en cuanto a diputados, Reynaldo Cardoza (PCN) defendió el nombramiento al decir que el proceso llevado a cabo fue “el más transparente” de los 12 años que lleva como diputado. “Nunca habíamos tenido un proceso tan transparente como el que se vivió el día de ayer”, agregó, aunque no explicó cuáles fueron los criterios ni los baremos utilizados para decir que los magistrados elegidos eran los idóneos.

Mientras, Jaime Guevara (FMLN) consideró que los nombramientos hechos en la madrugada del miércoles fueron “un madrugón más”. “Es una imposición aritmética de ellos y, sin duda, respetamos el perfil de cada profesional evaluado, pero aquí queda marcada la preferencia de parte del partido oficialista y sus aliados”, agregó el diputado.