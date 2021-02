Críticas al pago del GOES por publicidad para el Hospital El Salvador

El Gobierno de Nayib Bukele usó fondos de préstamos para pagar publicidad para favorecer la imagen del Hospital El Salvador. Eso se desprende de la investigación publicada el pasado jueves por el portal "Salud con lupa", y que fue criticada ayer por diputados al considerar que el GOES no prioriza el uso de recursos con tal de intentar mantener la imagen del presidente.

De acuerdo a la investigación, el Hospital El Salvador pagó $12,600 a la consultora extranjera Magdalanea Serpa. Esta debía escribir cinco artículos a publicarse en revistas internacionales.

De momento, el único que se ha conocido es el publicado en la revista británica The Lancet, y que fue compartido por Bukele la noche del 24 de diciembre de 2020. Sin embargo, Emily Head, encargada de relaciones con los medios de The Lancet, dijo a Salud con Lupa que el texto no fue solicitado por la revista y que no fue sometido a fact-cheking —para comprobar si tenía o no información falsa.

La investigación explica cómo, a principios de septiembre, el hospital recibió un refuerzo de $15.4 millones para solventar necesidades, incluidos los salarios del personal del hospital. Un mes después de recibir el refuerzo, el Hospital emitió la orden de compra para que le redactaran los artículos en revistas internacionales.

Además, la orden de compra del servicio, revela que la fuente de financiamiento para pagar los artículos sería "préstamos externos", lo que significa que el gobierno usó dinero que se consiguió en préstamos para pagar publicidad.

Crítica

Así, la revelación hecha por el portal de noticias fue criticada por legisladores. Elizabeth Gómez (FMLN) cuestionó el verdadero impacto del Hospital El Salvador, sobre todo de la fase 3, que aún se encuentra en construcción y de la que no se conoce su interior.

"Se dijo que en junio, luego octubre. Ahora este trimestre, pero no conocemos fecha. Quisiera que realmente esa culminación de esa fase 3 sea transparente", indicó la legisladora, que recordó que no hay constancia que la construcción tenga los permisos relacionados a estudios de impacto ambiental.

En ese mismo tema, también se pronunció el diputado Emilio Corea (ARENA), quien dijo tener conocimiento de cómo será el interior de la fase 3.

"Ese edificio, el nivel 1 y 2 solo van a ser parqueos. El gobierno, para aparentar que hay algo ahí, va a instalar camas únicamente en el tercer nivel. Ojalá que la auditoría de la Corte de Cuentas haga su trabajo", señaló.