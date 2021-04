Críticas en Maryland por discurso del presidente de PROESA

Que Salvador Antonio Gómez Góchez, presidente de PROESA, usara un evento de negocios para atacar a congresistas estadounidenses; y que Wendy Clavijo, secretaria de los salvadoreños en el exterior por Nuevas Ideas, intentara adjudicarle al gobierno un proyecto en el que no tiene responsabilidad fue visto con malos ojos por parte de Deni Taveras, concejal del condado de Prince George, que estuvo presente en el evento en que sucedieron ambas cosas y que manifestó su malestar por el comportamiento de los funcionarios del gobierno salvadoreño.

El evento en cuestión tuvo lugar el pasado miércoles 31 de marzo. Fue una celebración de la aprobación a la presentación de la propuesta para denominar una parte de una carretera estatal en Maryland como "Corredor Salvadoreño".

En el evento, según reportó El Diario de Hoy en su edición del 2 de abril, Gómez criticó a congresistas estadounidenses. Entre otras cosas, pidió a los salvadoreños presentes no permitir en el futuro que congresistas como Norma Torres opinen en contra del gobierno de Nayib Bukele.

“(Salvador Gómez, presidente de PROESA) es una persona que él mismo no se educó antes de entrar a mi distrito y hablar acerca de nosotros”. “Tuve entendido que ella (Wendy Clavijo) andaba diciendo que ella era la que estaba organizando el evento. Yo nunca he visto a esa mujer en mi vida”.

Las palabras del presidente de PROESA fueron recibidas con desagrado por parte de Taveras, quien indicó, primero, que la idea de invitar al funcionario era para establecer relaciones para futuros negocios. "Era una oportunidad para que negociantes de El Salvador hagan negocios honestos, transparentes. Le voy a decir: eso me cayó muy mal, fue una oportunidad perdida", apuntó Taveras. "Ese hombre habló sin conocer, sin saber", agregó.

Asimismo, Gómez retó a los congresistas estadounidenses a que opinen de El Salvador solo si viajan al país para conocerlo. Esto también provocó molestia en Taveras, quien recordó que en agosto de 2019 una comitiva de congresistas estadounidenses viajó al país y se reunió personalmente con el presidente Nayib Bukele. Uno de los miembros de dicha comitiva fue el senador Anthony Brown, quien, precisamente, recibió un informe de parte de Taveras para conocer la realidad del país antes de dicho viaje.

"Fui yo quien preparo al congresista, y mi congresista se reunió con muchos salvadoreños. Yo le expliqué muy bien con un estudio con punto y coma la estructura no solo de inversiones en El Salvador, sino en Guatemala y Honduras, la situación política en cada uno de esos países. Venir aquí a decir que el congresista de nosotros o cualquier congresista no ha viajado a El Salvador para saber lo que está hablando... (Gómez) es una persona que él mismo no se educó antes de entrar a mi distrito y hablar acerca de nosotros", martilló.

Deni Taveras, concejala de Prince George

Asimismo, Taveras también señaló tener conocimiento que Wendy Clavijo se presentó ante personas que asistieron al evento como si fuera la organizadora del mismo. Sobre ello, la concejala explicó que el GOES no tienen ninguna relación con la petición de nombrar el corredor salvadoreño.

"De verdad no conozco a esa mujer (Clavijo). La vi, se presentó, yo le dije que ‘no la conozco a usted’. Tuve entendido que ella andaba diciendo que ella era la que estaba organizando el evento, pero de verdad yo nunca he visto a esa mujer en mi vida", comentó Taveras. "(El GOES) no tiene que ver nada, creo que eso quedó bastante claro", agregó.