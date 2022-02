Críticas por silencio gubernamental sobre los 26 cuerpos encontrados en fosa de Nuevo Cuscatlán

Diputados de oposición criticaron el silencio que representantes del oficialismo han tenido acerca de los 26 cuerpos que fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Nuevo Cuscatlán.

El dato fue proporcionado el pasado viernes por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, casi 90 días después que se iniciaran las tareas de búsqueda en la zona. En dicho lugar fueron encontrados los cuerpos de los hermanos Guerrero Toledo y la futbolista Jimena Ramírez.

"¿Hasta cuándo el Estado va a asumir su responsabilidad y hasta cuándo los funcionarios públicos van a asumir la responsabilidad de garantizar seguridad a la gente?", cuestionó la diputada por Vamos, Claudia Ortiz, en referencia a que Villatoro expresó el viernes, que "no fue en nuestro período que estos criminales empezaron a utilizar esa figura de matar desapareciendo".

"Es un tema que no es nuevo, ciertamente, el punto es quién tiene en este momento los recursos a su disposición de parte del Estado y le hablo al señor que tiene el mandato de nuestro país, que está al frente de nuestro país: señor tiene todos los recursos del Estado en su poder, haga algo", agregó Ortiz.

Por su parte, René Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA, calificó de "preocupante" que el Gobierno no reaccione ante el número de cuerpos localizados en el lugar.



"No se tratan de 26 cuerpos, se trata de 26 familias que están en luto, sufriendo, se trata de 26 jóvenes que les fueron truncadas sus aspiraciones y el gobierno no reacciona frente a esta situación, eso sí es preocupante", dijo Portillo Cuadra.

Además, la efemelenista Anabel Belloso, señaló que la forma en la que el Ejecutivo ha guardado silencio puede considerarse como una forma de ocultar información, lo que es "una falta de respeto para las víctimas y las familias".