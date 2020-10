Criticas sobre el manejo de la pandemia

El desobedecer las órdenes de la Sala de lo Constitucional y el conflicto con la Asamblea fueron criticados por intelectuales nacionales.

Como un "malabar de improvisaciones". Así fue definido ayer el manejo que el gobierno salvadoreño hizo de la pandemia por covid-19 en el territorio nacional, durante un conversatorio virtual para discutir sobre la política latinoamericana y cuyo episodio, ayer, fue dedicado a El Salvador.

En dicho conversatorio intervinieron Nayda Acevedo Medrano, consultora en políticas públicas y Derechos Humanos, y parte del colectivo Red de Politóloga, y Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Tanto Acevedo como Rodríguez contabilizaron los errores que, consideraron, cometieron los tres órganos del Estado en el manejo de la emergencia, aunque la mayor parte de la responsabilidad cayó en el Órgano Ejecutivo por abusar de las herramientas con que contó y por desobedecer resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional.

Así, Acevedo Medrano comentó: "la política pública debe de retroalimentarse desde la ciencia. Encontramos un ejercicio de velocidad de decisiones que no llegaron a su proceso de evaluación, lo que llevó a todas las consecuencias".

Tanto la consultora en políticas públicas como el director del departamento de estudios políticos de FUSADES coincidieron en la prontitud de las primeras medidas ejecutadas, pero en el devenir de las mismas cuando se comenzó a abusar del poder que se les había conferido.

"No obstante sentencias de la Sala que le dijeron al gobierno que era ilegal la manera en que estaba regulando el confinamiento, al Ejecutivo no le importó, siguieron las detenciones", apuntó Rodríguez.

Eso sí, Acevedo señaló, también, que la Asamblea cometió el error de no poner más "candados" para controlar al presidente. "Uno de los mayores errores es no contar con evaluación de políticas públicas, y ahí incluye los tres órganos de estado", agregó. "Si ellos tampoco hacen un ejercicio desde su propia función, evidentemente entramos a un forcejeo que no trae a la base lo que las democracias deberían considerar".

Luego, los especialistas también hicieron valoraciones sobre la manera de hacer política del presidente de la República y como este mantiene vivo el conflicto del Ejecutivo con los otros dos órganos del Estado salvadoreño.