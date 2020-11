Crónica | El último municipio que se resiste al covid

Ocho meses y 34,966 casos positivos después, aún hay en El Salvador un lugar al que el covid-19 no ha podido entrar. Escondido en el corazón del departamento de La Unión, su nombre es San José de La Fuente: 45 kilómetros cuadrados de extensión para una población de 2,971 personas que, hasta la fecha, han logrado esquivar la pegada del covid.

Hasta el pasado viernes 6 de noviembre, La Unión reportaba 1,245 casos repartidos entre sus 18 municipios, según la información que el Gobierno comparte en su sitio web. En realidad, entre 17, toda vez que San José de La Fuente no cuenta uno solo. Y eso pese a que quienes le rodean tienen números para notar.

Al norte, Santa Rosa de Lima contabilizaba 353 casos positivos y 64 defunciones relacionadas a covid (entre casos confirmados y sospechosos); además de un cerco sanitario de tres días. Al sur, San Alejo ha tenido 58 casos y reportaba 17 enterramientos vinculados a coronavirus. Al este, Bolívar, con ocho casos y cuatro defunciones; y al oeste, Pasaquina, con 76 casos y 18 defunciones; según los números que la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) compartió con la Asamblea Legislativa.

En medio de todos esos números está el municipio de este relato. ¿Cómo sobrevive a una pandemia que ha golpeado al mundo entero? Luego de escuchar al director de la unidad de salud del municipio, doctor Francisco Sorto; y al alcalde del municipio, Mario Cruz, las únicas dos palabras que permiten explicarlo son: educación y coordinación.

“Lo que más se ha hecho es acatar las medidas. Dios ha protegido a nuestro municipio. Es un pueblo educado y unido. Acatamos medidas, hacemos el trabajo preventivo que se debe hacer para la protección de la población”, explica Cruz las que, considera, son las razones de que el conteo de casos en el municipio no se haya movido de manera oficial

Lo secunda el director de la unidad de salud. “Cuando se anunció el paciente que entró por Metapán, ese mismo día, hicimos actividad de perifoneo con la ambulancia por todos los cantones del área urbana y rural y hemos logrado impacto con eso”, explica Sorto.

Y basta recorrer un par de cuadras para validar sus palabras. San José de La Fuente parece un pueblo fantasma. Si bien la cuarentena a nivel nacional finalizó hace más de dos meses, en las calles del municipio, no se ve un alma. Al parque solo le da brillo las letras gigantes con el nombre del lugar.

Un par de cuadras debajo del parque, se ve a una señora en la calle. Sin mascarilla. Antes que pueda ser alcanzada, ya entró a su casa y la puerta se cerró tras ella. Un par de ojos curiosos ven por las ventanas para identificar a quien recorre las calles, pero ninguna voz se escucha desde adentro de las casas. San José de La Fuente es un pueblo callado.

Y sin embargo...

Pero conforme la caminata lleva más adentro del municipio, también aparecen las zonas grises para entender que la ausencia de coronavirus tampoco implica desconocimiento del riesgo. De hecho, mientras los números oficiales hablan de cero casos en el municipio, la verdad es que el doctor Sorto los ha visto y bastante de cerca.

“En realidad han habido algunos casos que han salido positivos. Son personas que tienen la residencia en el DUI en otro municipio, pero residen acá. Hay uno que es de Nicaragua pero que reside acá, se hizo la prueba covid en Santa Rosa y salió positivo”. Entiéndase, según la interpretación del médico: es gente que contrajo la enfermedad en otro municipio y, cuando dieron positivo, pasaron la cuarentena en San José de La Fuente. Eso sí: bien encerrados y aislados para prevenir cualquier brote o generación de foco de contagio.

“Hubo uno que le tomaron la prueba en La Hachadura y salió positivo. Ya venía contagiado. Nosotros lo visitamos, le dimos los medicamentos y las indicaciones para cuarentena y aquí la pasó y sin ninguna novedad, ni él ni la familia mostraron síntomas”, explica Sorto.

La clave para entender cómo ha sido posible que el municipio tuviera gente contagiada en sus casas y no se propagara la enfermedad, se resume en trabajo coordinado. Y es donde revive una palabra que, al menos en la zona central del país, parecía olvidada: ECOS. Equipos comunitarios de salud.

“El 1 y 2 de noviembre se pidió a la población que no queríamos ventas ambulantes, no hubo ni una. No queremos que aquí que no hubo casos se propague, no queremos sorpresas”.



Mario Cruz, alcalde de San José de la Fuente