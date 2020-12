Crónica | "Le dije a la Policía que ellos iban a actuar hasta que mi hija muriera"

Antecedentes había. El sistema de justicia sabía de la existencia de este agresor. A Gerardo Otoniel Álvarez lo habían arrestado ya en tres ocasiones por agredir a la que hasta hace dos meses era su pareja, pero siempre consiguió quedar en libertad.

"El sistema de seguridad nunca funcionó. Siempre hemos tenido este problema. Siempre la autoridad llegaba a traerlo porque andaba bolo y él alegaba que porque andaba bolo había hecho las cosas, se ponía a lloriquear y los policías lo sacaban. Yo siempre le dije a la Policía que ellos iban a actuar hasta que mi hija estuviera muerta", contó ayer la madre de la joven de 26 años que fue salvajemente golpeada con una piedra en la cabeza, al filo de las 6 de la tarde del pasado lunes, en Alegría, Usulután.

“Nadie hizo nada. Nadie metió las manos. Por allí dicen que gritaron unos cipotes cuando él la agarró a pedradas”.

Álvarez llevaba 10 años siendo la pareja sentimental de Paola (nombre ficticio). Tienen dos hijos en común: una niña de nueve años y un niño de cinco. Pero la relación terminó por las constantes agresiones que él cometía.

"Él siempre la agredía. Lo que pasa es que como yo me metía eso no pasaba a más. Pero una vez que yo no estaba hasta la mandó al hospital, porque cayó desmayada del golpe que le dio. Si esa vez solo porque mi hijo la fue a salvar", recordó la madre de la joven.

Fue a causa de ese evento que la familia llevó el caso a un juzgado. Álvarez estuvo detenido varios días, "pero allí el problema fue que como el fiscal no se presentó a la audiencia lo volvieron a soltar", criticó la señora.

Ayer trascendió que el agresor perteneció a la Sexta Brigada de Infantería de la Fuerza Armada, pero la madre de Paola afirmó que el último trabajo que tuvo fue como panadero, pero se quedó sin trabajo durante el confinamiento por la pandemia de covid-19.

Vecinos dicen que Gerardo Otoniel Álvarez es borracho y violento.

"Ella trabaja. Yo trabajo. Y entre las dos manteníamos a los niños. Siempre los he mantenido, desde pequeños, porque él solo bolo pasaba. Nunca aportaba nada, solo para comprar guaro agarraba el pisto. Él es un parásito, así se lo digo. Desde que han nacido esos niños a mí me han costado. Si él se ganaba sus dos pesos, solo para ocupar guaro los ocupaba", afirmó la mujer.

"Allí la iban pasando con las cositas que yo le llevaba a mi hija, pero no había un solo día en el que él no tomara", asegura, por lo que Paola decidió terminar la relación y hace apenas un mes atrás había logrado una orden de restricción en su contra.

A pesar de la orden de alejamiento, él solía llegar a golpear la puerta de la casa de su exsuegra por las noches, empujaba la puerta queriendo entrar a la fuerza. El día del ataque, Paola no había salido de su casa en todo el día, por temor, pero cuando supo que una de sus sobrinas, hija de su hermano, estaba enferma, decidió ir a visitarles, y fue ese momento el que aprovechó Álvarez para cometer el delito.

“El sistema de seguridad nunca funcionó. La autoridad llegaba a traerlo bolo, él se ponía a lloriquear y lo sacaban”.

"Ella no había salido de la casa en todo el día, porque me dijo: ‘Mamá, tengo miedo de que este me vaya a andar vigiando y me vaya a querer matar’. ‘No salgas, hija. No salgás’, le dije. Pero como mi nuera nos dijo que la niña estaba enferma, la de mi otro hijo, entonces ella fue a dejarle un Corn Flakes y una leche. Y fue en ese momento que él la alcanzó a ver, dejó la moto en una esquina y empezó a corretearla a pie hasta que la alcanzó", narró.

"Ella me dijo que él le había dicho que se parara y que ella le dijo que no, que respetara los papeles de alejamiento del juzgado, pero él le dijo que él ya no respetaba eso, que se paraba a las buenas o a las malas; pero ella siguió caminando, porque pensaba que iba a alcanzar a llegar a la casa de mi hijo. Y fue cuando él la agarró a pedradas", agregó con la voz entrecortada. "Le quebró el cráneo, el tórax y la muñeca", agregó, y se echó a llorar.

Ataque. La agresión ocurrió en las calles del municipio de Alegría.

Paola fue en un primer momento atendida en el hospital de Santiago de María, luego fue trasladada al de San Miguel y ayer el Hospital Rosales confirmó que está ingresada allí y que después de una intervención quirúrgica está estable.

Habiéndola dado por muerta, Álvarez fue a sacar a los niños de la casa y huyó con ellos. Las autoridades ubicaron a los menores de edad en la casa de la mamá de él y lo capturaron la madrugada del martes.

"Casi enfrente de ellos (los niños) la golpeó, los niños vieron todo eso, y hasta ahorita les han dado un psicólogo. Nadie hizo nada. Nadie metió las manos. Por allí dicen que solo unos cipotes gritaron cuando él la agarró a pedradas. Yo exijo que lo condenen, que nunca salga", exigió la mamá de Paola.

En Alegría dicen que: Álvarez es reconocido por ser violento

Al menos dos residentes del municipio de Alegría, en Usulután, aseguraron que el exmilitar Gerardo Otoniel Álvarez, de 28 años, es reconocido por ser sumamente violento, mientras que familiares de la joven agredida aseguraron que, recientemente, habría golpeado a un hombre que reside en la colonia América del mismo municipio.

“Yo he tenido problemas con él, porque es un tipo que nadie controla”, exclamó el testigo de este hecho.

Álvarez fue detenido la madrugada del martes en la colonia América, en Alegría, acusado del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Hasta ayer estaba en las bartolinas de la ciudad de Usulután, mientras esperaba la audiencia inicial en su contra.

El agresor se defendió diciendo que lo que hizo fue porque estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

