Crónica | Tres horas para revivir un fatídico minuto

Cuando elementos de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) recibieron la orden de cerrar un tramo de la 11 Avenida Norte de San Salvador el reloj ya marcaba las 6:27 de la tarde del pasado jueves 15 de abril. Los automovilistas desconocían el motivo por el cual, en hora pico, una importante arteria de la capital estaba siendo cerrada. Muchos transeúntes observaban el despliegue policial y de medios de comunicación en un lugar donde hace dos meses y medio hubo un tiroteo que dejó dos muertos.

El motivo del cierre fue la reconstrucción de los hechos ocurridos el pasado 31 de enero, día en el que ocurrió el ataque armado contra militantes del partido FMLN por parte de tres empleados del Ministerio de Salud (MINSAL) y que dejó como saldo dos muertos, tres heridos y un proceso judicial aún abierto.

La diligencia judicial estaba programada al inicio para las 6:00 de la tarde, pero hubo un contratiempo debido al tráfico y la diligencia comenzó una hora después.

Víctimas, testigos, abogados, fiscales, personal judicial e imputados llegaron al lugar de los hechos a las 6:30, para revivir el fatídico momento.

Las víctimas de ese ataque fueron Juan de Dios Tejada y Gloria del Cid, militantes del partido de izquierda, que murieron luego de ser víctimas de las heridas de bala provocadas presuntamente por el agente Diego Alvarado Peña, asignado a la seguridad del ministerio de Salud y quien falleció el pasado 25 de febrero a causa también de dos heridas de bala. Hasta el momento se desconoce quién lo hirió.

El juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, al llegar al lugar mencionó que la reconstrucción podría alargarse hasta tres horas. Pero si después de ese tiempo aún no habían terminado, reprogramarían la diligencia.

Y así fue, el tiempo alcanzó nada más para dos recreaciones de la escena y quedó pendiente la última, con la declaración de uno de los imputados.

Primero, Arévalo Ortuño, como parte de la diligencia, entrevistó a los testigos, víctimas e imputados y luego de eso inició la reconstrucción de los hechos. La recreación se hizo con otras personas, pero basados en los testimonios de víctimas y testigos.

La primera reconstrucción inició a las 8:35 de la noche, una hora y media después de entrevistar a los participantes de la diligencia. El juez ya había escuchado el relato de los testigos y víctimas. El primero en recrear la escena fue el motorista, quien ese día iba conduciendo el camión blanco en el que se dirigían los militantes del FMLN.

El primer testigo identificó a dos de los tres atacantes. Según lo relatado, él observó que Alvarado Peña y Héctor Castaneda se bajaron armados del vehículo azul y que luego se dirigieron hacia ellos.

El testimonio del motorista deja en evidencia que Peña se dirigió hacia la cama del camión, levantó el banner y disparó a los militantes.

La segunda reconstrucción inició aproximadamente a las 9:55 de la noche. Esta se basó en el testimonio de una de las víctimas, con clave 31. La víctima es un señor de aproximadamente 70 años que ese día viajaba en el camión.

Al relatar lo sucedido, clave 31 relató que resultó herido de una de sus piernas por un impacto de bala disparado por Alvarado Peña. "Solo vi que él se bajó del carro con la pistola y disparó al aire. Luego le dijo al motorista ‘ah, con que me querías atropellar’ y luego nos disparó a los que íbamos atrás", contó.

A la par de clave 31 iba Gloria del Cid. Él relata que sólo escuchó los disparos y observó cuando su compañera cayó en la cama del pick up. "Yo me incliné hacia atrás y sentí caliente toda la espalda y mi pierna. Después de eso caí acostado y perdí el conocimiento, solo me acuerdo cuando desperté en el hospital", mencionó la víctima.

Al finalizar la reconstrucción, el juez Arévalo Ortuño dijo que aún existen dudas con respecto a los hechos: "no nos responde todas las preguntas que tenemos pero está un poquito más clara la situación".

"Uno de los resultados es que uno de los testigos vio que tanto el motorista (Alvarado), que ahora es difunto, como el que estaba en el asiento de atrás andaban armados, entonces eso es importante", agregó.

Además, mencionó que no tomaron en cuenta para la reconstrucción de los hechos la declaración de uno de los testigos porque tiene dificultades para hablar y es de avanzada edad.

El defensor del imputado Roberto Coto, del que poco o nada se sabe de acuerdo a los videos presentados por la Fiscalía hasta el momento, aseguró que su defendido es inocente. "Esta reconstrucción ha sido exitosa para nuestra defensa porque logra desvirtuar que mi representado tuvo alguna participación en el hecho", declaró el abogado.

Fiscalía cree que lo dicho por los testigos es concordantes con los hechos que sucedieron el 31 de enero. A las 10:15 de la noche finalizó la diligencia que sirvió para recrear un minuto fatídico y hasta el momento aún existen preguntas sin respuestas.