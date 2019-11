Cruce entre Gobierno y presidente de ARENA por fondos para seguridad

El presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, aseguró que los fondos solicitados por el Ejecutivo para la fase dos del Plan Control Territorial son "para hacer propaganda para el partido Nuevas Ideas", según las palabras expresadas ayer en la entrevista televisiva República 33.

"La fase dos es para poder hacer propaganda para Nuevas Ideas y no se dan cuenta los de GANA de que el Ejecutivo va a potencializar a Nuevas Ideas. Ahí va a ser mínimo el número diputados que van a sacar ellos en futuras elecciones porque no creo que el presidente (Nayib Bukele) va a apostar a GANA", dijo López Davidson.

Ante esto, el presidente de la república, Nayib Bukele, calificó como "nefasto" al presidente de ARENA por medio de su cuenta de Twitter y agregó que "no me importa si en unos meses se acaba lo que queda de ARENA (que lo está haciendo a una velocidad increíble). Lo que me preocupa es que, en el camino, quien va a sufrir será nuestro país".

Y es que a criterio de López Davidson en la fase dos del Plan Control Territorial no cabe la reconstrucción de carreteras, compra de medicamentos o temas de agua, dado que, según dijo, existen rubros dentro del presupuesto general de la nación en los que deberían estar incluidos.

Por ello, dijo, es más probable que ARENA otorgue votos para aprobar los $109 millones de la fase tres, la cual supone la modernización de las fuerzas de seguridad ciudadana, según el Ejecutivo.

"Ya estamos advertidos, el nuevo presidente de ARENA anunció el bloqueo al #PlanControlTerritorial. Quieren que todo regrese como estaba, cuando ellos gobernaban", dijo el presidente Bukele.

Por su parte el presidente de la Asamblea Legislativa expresó que si en el pasado se ha brindado fondos y no se vieron resultados en temas de seguridad, no se puede asfixiar al Ejecutivo "no dando el dinero que necesita para seguridad".

Señalamientos. Por medio de redes sociales algunos funcionarios criticaron las palabras del presidente de ARENA, Gustavo López Davidson.