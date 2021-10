Cruz Verde de Santa Ana, con dificultades para operar

La Seccional de Cruz Verde en Santa Ana enfrenta dificultades para brindar su servicio voluntario. Diana Sandoval, una de las encargadas de la seccional, explicó que en los últimos meses han carecido de insumos médicos para la atención de emergencias ante la falta de recursos económicos y apoyo a la institución.

"Hemos optado que cada brigada recolecte fondos y compre gasas, guantes o cualquier cosa necesaria. Aprovechamos cada vez que vamos a dejar una persona a hospitales para pedir insumos, fuera más fácil si esa ayuda fuera permanente", explicó Sandoval, quien cuenta con más de cuatro años de servicio como socorrista.

Actualmente la seccional cuenta con dos ambulancias y ambas datan de los años 90. Por su antigüedad, ambos vehículos presentan diversos problemas mecánicos, pero estos no pueden ser solventados por la falta de recursos y esto pone en riesgo la vida de los socorristas.

"Para nosotros es difícil poder darles mantenimiento. Los repuestos son bastantes caros. La ambulancia para la atención prehospitalaria es de 1994 y ha venido sirviéndonos en los últimos años como se pueda. Hemos pasado meses sin ambulancias porque no podemos darle mantenimiento, llegando al punto de utilizar transportes personales de los compañeros", explicó Sandoval.

Agregó que también han enfrentado dificultades por el reciente encarecimiento del combustible en el país. Además, la base, situada al interior de un terreno del Ministerio de Educación (MINED), presenta un deterioro notable y no ha sido intervenida desde 2005.

"No está en óptimas condiciones para lo que debería ser. No tenemos colchonetas para dormir en las noches. Cuando hay eventos naturales es cuando más sufrimos, porque el techo tiene muchas goteras, el drenaje no sirve y se inunda. Desde hace varios meses no contamos con una refrigeradora y cocina", apuntó.

Aseveró que la seccional no recibe apoyo de instituciones gubernamentales, alcaldías u oenegés. Solo reciben donaciones por parte de personas altruistas o pacientes a quienes brindan su servicio.