Cuando alguien viene y pide que liberen a una persona que ha cometido un acto de terrorismo, es sumamente grave”: Asesor jurídico de CAPRES sobre supuesta petición de Jean Manes

Luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, sacara a la luz pública supuestas peticiones que la exencargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, le habría sugerido en una reunión, el asesor jurídico de Casa Presidencial (CAPRES), Javier Argueta se refirió al respecto.

Aseguró que la solicitud de Manes sobre la liberación de exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, es algo "sumamente grave", alegando que el exedil formó parte de reuniones cn líderes de pandillas a quienes entregó dinero.

Ante estas acciones cometidas por Muyshondt, Argueta lo tachó de terrorista por supuestamente haberse vinculado con ellos.

"Cuando una persona viene y pide que liberen a una persona que ha cometido un acto de terrorismo, que es terrorista, es sumamente grave”, expresó el funcionario.

Aseveró que el Gobierno Bukele no protegera a nadie como lo habría solicitado la representante diplomática y que, por ser un país soberano, El Salvador no aceptará la ingerencia extranjera. “Esta ley la tiene Estados Unidos, Singapur, Canadá. Los países desarrollados tienen este tema de la no injerencia extranjera”, dijo.