"Cuando me entregaron mi documento, sentí esperanza": Bianka Rodríguez, primera mujer trans en cambiar nombre en DUI

Dos de las cinco mujeres trans que acudieron a tribunales para exigir su derecho al nombre, conforme a su identidad de género, lograron ya tramitar su Documento Único de Identidad (DUI) en el que ya son reconocidas por sus nombres elegidos. Bianka Rodríguez es una de ellas, junto a Verónica López. Dos más aún están en los trámites y a la otra se le agotó el proceso, con un fallo en su contra.

Rodríguez, directora de la Asociación COMCAVIS TRANS desde hace siete años, ve una luz, ve esperanza, pero advierte que la Asamblea Legislativa no ha movido un dedo por iniciar el estudio del anteproyecto de Ley de Identidad de Género, que llegó a la Comisión de la Mujer e Identidad de Género en octubre del año pasado.

La ley, explicó, va más allá de un nombre: busca garantizar los derechos básicos de salud, educación y empleo, entre otros, pero a esta fecha ni siquiera hay un censo que permita saber cuántas personas trans están necesitando de esta legislación.

¿Cómo recibió el fallo que le ha permitido cambiar su nombre en su DUI?

Cuando me entregaron el documento, yo sentí una esperanza, porque ha sido una lucha incansable. Ha sido un proceso desgastante que mirábamos muy lejano, pero se concretó.

¿Cuándo inició este proceso?

Este proceso inició en 2020 como un pequeño experimento de poder poner en discusión este tema en el sistema judicial, ya que no teníamos respuesta de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad que introdujo Karla Avelar en 2016.

¿De quién y cómo surgió la iniciativa?

Este proceso inició desde la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género y fue un tipo de experimento, porque solicitamos en primera instancia los cambios de nombre en las alcaldías. Cuando nos respondieron las alcaldías que no es jurisdicción de ellas, nosotros ya con esa prueba documental nos dio pie a interponer la demanda ante el juzgado de familia. La Mesa lo planteó como una forma de agotar los mecanismos nacionales de jurisprudencia, para luego poder acceder a los mecanismos internacionales para poder garantizar nuestro derecho al reconocimiento a la identidad.

“Lastimosamente, aunque la Mesa Permanente ha enviado correspondencia a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género para que nos den audiencia, no hemos tenido respuesta. No ha marcado agenda para ver cómo estudiar este anteproyecto de ley, a qué actores clave involucrar para el estudio de la ley. Absolutamente nada”.

¿Cuál era esa prueba documental?

Que la alcaldía nos respondió negándonos el derecho al cambio de nombre.

¿Qué tiene que ver la demanda de Karla Avelar ante la Corte con la de la Mesa ante los juzgados de familia?

Karla interpuso el recurso de inconstitucionalidad para lograr la derogatoria de los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, pero en esa demanda no solicitaba cambio de nombre, lo que buscaba era declarar inconstitucionales esos artículos. Mientras que lo de nosotros era cambiar nuestros nombres de acuerdo a la ley vigente; y lo logramos, sentamos un precedente en la jurisprudencia. Por eso es que la Sala de lo Constitucional encontró mecanismos para resolver la inconstitucionalidad. Al haber un antecedente jurídico del cambio de nombre, la Sala resolvió a favor de Karla.

¿Cómo avanza la discusión de la Ley de Identidad de Género?

Se introdujo en marzo de 2018 ante la Asamblea Legislativa, pero cuando entró la nueva Asamblea, en mayo de 2021, envió a archivo todos los anteproyectos de ley, incluido este. Meses después introdujimos nuevamente el anteproyecto de ley y la Mesa Permanente convocó a todas las fracciones legislativas para que le dieran iniciativa de ley, para que no fuera un tema político partidario; sin embargo, los diputados de Nuevas Ideas hicieron caso omiso y solo contamos con el respaldo del Nuestro Tiempo y del FMLN.

¿Qué excusas dieron las bancadas de ARENA y de Nuevas Ideas?

No responden, a pesar de que, según la Constitución, debemos tener alguna respuesta de los parlamentarios como parte de sus funciones en un cargo público. No tuvimos respuesta escrita ni por llamada telefónica sobre por qué no asistieron a la convocatoria para exponerles el anteproyecto y así ellos reafirmaran la necesidad de darle el visto bueno y que ingresara a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género.

¿No ha comenzado a ser discutida?

Lastimosamente. Aunque la Mesa Permanente ha enviado correspondencia a la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género para que nos den audiencia, no hemos tenido respuesta. No ha marcado agenda para ver cómo estudiar este anteproyecto de ley, a qué actores clave involucrar para el estudio de la ley. Absolutamente nada.

¿Quién es?

Bianka Rodríguez Directora de COMCAVIS TRANS

Trayectoria: En 2019 recibió el Premio Nansen de ACNUR por su defensa de los derechos de la población LGBTIQ+.