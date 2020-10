"Cuando quise abrir, el agua entró y lo destruyó todo"

"Samuel, mi compañero de vida me gritó ‘levántate’, intentó abrir la puerta de la casa y no pudo por lo fuerte de la correntada del agua. Perdimos todo, el agua se llevó nuestras pocas pertenencias", contó Diana López, de 20 años de edad, y habitante de la zona de la catástrofre por el deslave en Nejapa, la noche del jueves. La joven madre recibía, la mañana de este viernes, atención psicológica en el albergue del centro escolar José Simeón Cañas, de Nejapa, San Salvador.

Mientras hablaba, sostenía en sus brazos al pequeño Elder, de dos años de edad. Afirmó que todavía tiene miedo, porque según comentó, estuvo a punto de morir junto a toda su familia, por la furia del deslave. El agua llegó a su casa, en el caserío Angelito 2, de Nejapa.

Eran las 11:30 p.m. del jueves, cuando el deslave los sorprendió dormidos. Su casa, construida de láminas y bahareque, fue destruida de inmediato por la correntada de agua que bajó desde el cantón Conacaste y que arrasó con todo a su paso.

"Estábamos dormidos, escuchamos que venía la repunta del agua, mi compañero de vida me gritó que me levantara. Cuando quiso abrir la puerta, el agua entró a la casa y destruyó todo", recordó la joven madre.

Sin tener idea aún de la magnitud del deslave, que cobró la vida de 9 personas y dejó en calidad de desaparecidas a 35 más, buscaron ayuda de un cuñado y un vecino, para sacar de la casa a sus hijos, Elder, de dos años de edad y a Diego, de cinco. Ella quedó atrapada dentro de la casa, pero tomó valor y pudo salir.

Se dirigieron a una planada, donde pasaron el resto de la noche, hasta que llegaron las autoridades locales y gubernamentales para trasladarlos al albergue en el centro escolar José Matías Delgado, en Nejapa.

"Gracias a Dios estamos bien. Salimos para una planada, nuestra casa es humilde, de bahareque con láminas, lo perdimos todo", relató.

Doris reconoció que estuvieron muy cerca de fallecer, pero que la pronta reacción, les permitió dejar las casa. Su hijo menor, Elder, sufrió un ataque de nervios. "Se puso frío en mis brazos, temblaba del frío en la noche, creí que podía morir en mis brazos, se puso helado", contó.

Pese a lo grave del deslave, Doris no quería refugiarse en el albergue. Dice que fue un soldado del Ejército quien la hizo reaccionar: "La vida es una, el soldado me dijo: ‘salga, todo va a estar bien. No le faltará nada en el albergue’, por eso me vine".

"Pudimos salir a tiempo, fueron momentos difíciles, ya no pudimos dormir. Llegaron los soldados, temblaba del frío, teníamos mucho miedo. Creí que podía morir, mi hijo se puso helado. Perdí todo", concluyó.