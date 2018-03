“Cuando se abren las partidas ya se está cumpliendo lo que la ley exige”: González

Lee también

"Lo cierto es que el presupuesto está financiado porque ellos (ARENA) dicen que no está financiado (...) ARENA no tiene razón, todos los diputados que votamos sí tenemos razón, estamos cumpliendo lo que la ley exige" , aseguró el secretario general del FMLN Medardo González en la entrevista República SV de Canal 33."Según la ley del presupuesto de nuestro país el Gobierno está obligado a mencionar la fuentes de financiamiento no necesariamente a presentar el monto exacto de dónde va a salir, ese es un requisito que la ley pone y así fue resuelto en los casos de pensiones que son $227 millones y en el caso también del IPSFA", continuó diciendo González.ARENA crítica que el presupuesto se haya aprobado sin las fuentes de financiamiento completas, por esto se ha retirado de las mesas de diálogo que mantenían junto al Gobierno y el FMLN.Al respecto, González hizo un llamado a la reflexión al partido de oposición y dijo que decisión de retirarse es "radical".Debido a la aprobación del presupuesto, con 49 votos y sin los del principal partido de oposición, ARENA ha amenazado con interponer una demanda de inconstitucionalidad. Analistas han señalado que pueden haber indicios pero que todo depende de la Sala de lo Constitucional.En esa misma línea, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas dijo que esta decisión es legítima y que ARENA está en toda la libertad de hacerlo.