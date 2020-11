¿Cuándo se aprobará el presupuesto de El Salvador?

La pregunta ronda los pasillos, las redes sociales, las instituciones y hasta más de alguna conversación entre desentendidos de política pero amantes de la polémica: ¿cuándo se aprobará el presupuesto 2021?

La respuesta es que no hay respuesta. No porque lograr la aprobación del mismo sea una misión imposible, sino porque no hay una delimitación legal que ponga una fecha límite para tal fin.

Una vez entregado el proyecto del presupuesto, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, inicia la etapa de las deliberaciones. Y esta, a diferencia de las otras etapas del presupuesto, no está regulada en cuanto a, precisamente, cuánto tiempo debe durar.

Así, la discusión en la Asamblea Legislativa para definir autorizar al órgano ejecutivo su plan de gastos implica meses de discusión. Cambiarán protagonistas pero la tónica siempre es la misma: el partido de gobierno, a través de sus diputados en la Asamblea, intenta que se apruebe con la menor cantidad de retoques, mientras que la oposición cuestiona cada centavo.

En esa etapa se encuentra el proyecto de presupuesto del gobierno salvadoreño para el 2021. El primero que presenta íntegro la gestión de Nayib Bukele, toda vez que el proceso para formular el de este año comenzó antes que la gestión Sánchez Cerén cumpliera su período.

Y así como de pomposo es el día a día del inquilino de Casa Presidencial, también lo es su proyecto de presupuesto.

Sin embargo, las críticas por considerar que el presupuesto está inflado y que es demasiado optimista con los escenarios de recaudación han dado al conflicto por su aprobación un aura en la que la pregunta es si el presupuesto estará o no listo antes que termine el año.

Antecedentes

La tónica –al menos en las dos últimas décadas– siempre ha sido que el Legislativo se toma su tiempo para aprobar los presupuestos pero sin caer en excesos en cuanto a la espera.

Para ponerle datos, desde que inició el siglo, en diciembre se aprobaron los presupuestos de 2002, 2003, 2006, 2008, 2018 y 2019.

Además, en los últimos 20 años, únicamente cinco veces el plan de gastos se aprobó después de diciembre.

Esos años corresponden al presupuesto 2001, que fue aprobado en enero de dicho año –justo después que el país sufriera el terremoto del 13 de enero–; el de 2004, aprobado hasta junio (el presupuesto aprobado de manera más tardía en la historia del país); y los de 2005, 2017 y 2018, todos aprobados en enero.

En las dos últimas dos décadas, el mes en que más presupuestos se han aprobado es noviembre, que es cuando las manos alzadas en la Asamblea han sido suficientes para aprobarle los gastos a quienes gobernaron el país en 2007, 2009 (ambos Saca), 2010, 2011, 2012, 2013 (todos Funes), 2015 y 2016 (ambos Sánchez Cerén). Ocho ocasiones. Y la excepcionalidad a toda regla fue el presupuesto de 2014, que se aprobó el 31 de octubre de 2013, apenas un mes después de haber sido presentado.

Sin embargo, el repaso de esos años no indica que las aprobaciones de esos presupuestos fueran fáciles. Sino más bien que los gobernantes tenían a su favor la correlación de partidos satélite en la Asamblea Legislativa.

Y ninguno se benefició más de ellos que la gestión de Mauricio Funes. El ahora prófugo en Nicaragua ha sido el único presidente en las dos décadas del siglo que no tuvo nunca problemas para que se le aprobara el presupuesto.

Y en eso le ayudó no solo el tener una bancada robusta del FMLN (35 en 2009 y 31 en 2012) sino también el apoyo de la de GANA, cuya aparición en el país no solo fracturó a ARENA sino que le permitió al Frente no tener que discutir con el partido tricolor sus proyectos en la Asamblea. Si esos años el presupuesto no fue problema, fue gracias a GANA.

Ahora, empero, la correlación es otra, puesto que el partido en el poder no tiene una posición dominante en la Asamblea, por lo que la pregunta sobrevuela en el aire: ¿cuándo se aprobará el presupuesto?