"Cuando sea grande quiero ser doctora"

Melany Gissel Marroquín Moreno, de 12 de años de edad, y su madre, Mirella Ivón Moreno, en medio del silencio de la madrugada esperan sentadas sobre una banqueta de la parada de buses con la única iluminación de una lámpara de la carretera que conduce hacia Metapán, en Santa Ana. La niña lucha para vencer la leucemia, pero a pesar de ello intenta vivir una vida normal.

Dice que le encanta comer sopa de pescado, sopa de frijoles y la sopa de "montes"; aunque estas últimas no mucho, pero son necesarias para tener una dieta balanceada. Además debe comer ensaladas y alguna que otra fruta.

Melany estudia sexto grado en el Centro Escolar Central Guajoyo, en el cantón Belén Guijat, caserío Celguajoyo, en el departamento de Metapán.

Debido a su condición, asiste a la escuela una vez por semana, o una vez al mes; pero todo va a depender qué tan bien se sienta de salud, si no tiene plaquetas bajas o no está con quimioterapia. Pero cuando va siente el cariño de sus compañeros de clase. "Me gusta estar con mis compañeros, me gusta Lenguaje y Ciencias", dice.

Confiesa que le gusta Lenguaje porque escriben poemas y dibuja y Ciencias porque aprende sobre el cuerpo humano y sobre Medicina.

"Es una persona muy linda, tiene mucha inteligencia y capacidad. Aunque ella esté pasando en ese tratamiento, el ánimo de ella es bien, como una niña normal. Ella trata de adaptarse, es muy estudiosa y aplicada. No se ha dejado vencer ella por la situación que está atravesando", dijo su profesor Carlos Olivo.

Desde los cuatro años encontró en la escuela el fútbol y lo arropó como su principal pasión. Así fue, feliz, desde primero hasta cuarto grado; luego le diagnosticaron la enfermedad y ya no lo logró perseguir el balón. "Siempre me ha gustado jugar fútbol, yo era la portera, casi siempre a mí me elegían porque no me dejaba echar los goles", menciona con orgullo.

"A veces mis compañeros tratan de que yo juegue con ellos, me pongo de portera, pero me la lanzan despacio para no golpearme. Antes cuando iba más seguido a la escuela, jugábamos ladrón y policía, ellos me dejaban a mí como cuidandera de la cárcel se corrían, solo me quedaba sentada en un tronco", recuerda la niña.

Otro de sus grandes pasatiempos es coleccionar muñecas, las que exhibe en la habitación donde duerme. "También me gustan los libros para dibujar. Mis colores favoritos son el fucsia, rosado y morado. Me llaman la atención también los fosforescentes y pasteles", dijo.

Ella tiene que andar siempre con mascarilla, para resguardarse de los virus. Usa una por día, aunque en ocasiones hasta tres, si no se le ensucia. "Dios está con uno y las fuerzas vienen de él, y hay que ser fuerte en todo momento, aunque se sienta que no pueden", enfatizó la niña.

"Un milagro deseo para mi hija, no quisiera nada más en esta vida que mi hija estuviera sana. El mejor regalo que recibiría este año es que mi hija venciera el cáncer. Si es posible, yo diera mi vida por ella. Que ella viviera más y no yo", dice su madre con una voz quebrantada y el asomo de una lágrima.

Melany, a su lado, se anima con una mueca que desliza una sonrisa, porque quiere creer que puede vencer la leucemia.

Inicio. Melany Gissel Marroquín Moreno, de 12 años, y su madre, Mirella Ivón Moreno, esperan el autobús en medio del silencio de la madrugada.

Día a día. A su corta edad, Melany convive con los medicamentos que son parte de su tratamiento y con los juguetes propios de su niñez, con los que trata de sobrellevar su enfermedad.