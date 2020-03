Cuando suena tu nombre en voz alta en medio de la cuarentena por coronavirus

Estamos en reunión para organizar la limpieza del módulo donde estoy recluida desde el viernes. Un elemento de la Fuerza Armada ingresa y se dirige a la que nos representa. Le pregunta si hay un listado de personas de ese módulo y ella le dice que tiene un "machote" que se lo puede prestar. La encargada le explica que es más fácil que diga a quién busca porque ya todas nos conocemos, pero le dice que quiere la lista y le promete que la va a devolver.

Se va y regresa y dice mi nombre en voz alta. Todas me vuelven a ver preocupadas. Le digo que soy yo y me dice que Salud quiere hablar conmigo. Salgo y el médico me informa que van a trasladarme a otro albergue.

Me sorprende lo que me dice. En dos días hemos hecho una suerte de comunidad aquí. Ya nos conocemos y nos consolamos. Hemos compartido lo poco que teníamos el primer día y lo que nos ha ido llevando nuestra familia.

Le pido que me explique por qué y me diga hacia donde voy, pero me dice que no tiene esa información. Es un médico y parece que efectivamente no tiene los datos porque habla con alguien más por teléfono para más detalles.

Luego llega otra persona de Salud y me dice, amablemente, que si no acepto tengo que firmar una forma. Le digo que no voy a firmar nada más, y le pido de favor que me dé más información.

Le digo que quiero colaborar, que sé que solo está haciendo su trabajo, pero que entienda que la incertidumbre es terrible. Finalmente me dice que voy a un lugar a Zaragoza. No hay más datos.

Entonces acepto que me muevan, recojo mis maletas a toda prisa mientras el médico me espera a la salida del pabellón. Mis compañeras me preguntan preocupadas por qué me mueven, a dónde voy, por qué acepté. Les digo lo que sé y que no se preocupen. Están auténticamente desconcertadas, pero intento que nos quedemos tranquilas. Les mando un abrazo a distancia y agarro el maletero que llevo.

Estoy en Zaragoza, recluida en un cuarto. He visto dos habitaciones más pero no tengo idea de cuánta gente más hay. Aquí también trajeron a Karla Arévalo, la periodista de El Diario de Hoy que ingresó hace cinco días.

Los rumores en la Villa, ayer, es que los sacarán a todos. Parece que empiezan a organizar por zona, o por lugar de llegada, o por riesgo. No sabemos bien los criterios. Pero yo, personalmente, espero que sean efectivos. El hacinamiento de la Villa no es sano y no debería durar mucho.