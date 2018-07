“Cuando un diálogo es ideológico no hay capacidad de entendimiento”

Independientemente de dónde venga la educación sexual, es urgente que venga de alguna parte: de acuerdo con el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas El Salvador (UNFPA, en inglés), Hugo González, muchos abusos sexuales infantiles y embarazos prematuros se dan por la falta de información en la niñez y adolescencia.

La educación sexual es una discusión fuerte en este país: que si la da el Estado a través de las escuelas, que si debe ser única obligación de los padres en casa. ¿Qué opina UNFPA?

El punto es: ¿Qué preferimos cómo sociedad? ¿Preferimos que siga existiendo la situación actual? ¿Preferimos que siga habiendo niñas abusadas sexualmente porque no reconocen los signos de ese acoso sexual? Y hablo de niñas y de niños, pero más de niñas. ¿Preferimos situaciones de embarazos no planificados que se dan simplemente por falta de información?, porque aquí la realidad es que en la práctica cada vez más jóvenes están teniendo relaciones sexuales y eso no tiene que ver con qué gobierno esté de turno, sino con prácticas que se dan acá en El Salvador y en cualquier otro país. Entonces, ¿cómo la sociedad quiere afrontar eso? ¿Sin información? ¿Sin educación? Porque ahorita que no la hay esas son las consecuencias.

¿Qué es lo que urge hacer, entonces?

Como decía Einstein: ¿Queremos cambiar las cosas haciendo lo mismo? No pretendas cambiar las cosas si sigues haciendo lo mismo, porque vas a tener los mismos resultados. Debe plantearse una discusión respetando todos los puntos de vista: si hay una organización basada en la fe que piensa que bajo su esquema puede posibilitar algo, perfecto, que lo siga haciendo. Pero si también hay otras organizaciones que basadas en la evidencia demuestran que están haciendo algo diferente con educación integral de la sexualidad, más acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, más participación comunitaria, más “emprendedurismo”, más participación juvenil, más involucramiento de padres y madres de familia, más involucramiento de docentes, y eso demuestra que los índices han bajado; entonces, también tienen el derecho de seguirlo haciendo.

¿Considera necesaria una legislación sobre educación sexual?

Yo creo que no es que sea necesaria, porque al final del día en el país se hacen muchas cosas que no necesariamente están legisladas. Sí es lo mejor que esté legislado porque se facilita que se cumpla y eso da más chance de que exista un presupuesto, le da un marco de protección.

Pero una legislación podría garantizar que se dé educación sexual desde las escuelas, esto ocurre en otros países.

Claro, y los resultados han sido positivos. Lamentablemente, hay grupos que ideológicamente y no utilizando la verdad hacen aseveraciones que no son ciertas sobre que la educación sexual promueve la promiscuidad sexual, cuando la evidencia ha demostrado totalmente lo contrario. Y cuando un diálogo es ideológico no hay capacidad de entendimiento. Lo que debería prevalecer es lo científico y no lo ideológico.

¿Cómo valora UNFPA las políticas estatales que restringen el número de hijos por familias?

Si somos consecuentes con el hecho de que la planificación es un derecho humano, pues partimos de que cada persona tiene derecho de planificar el número de hijos que desea tener y cuándo tenerlos, por lo tanto, el UNFPA no apoya medidas de coerción. El UNFPA no dice: “ustedes deberían tener un hijo o dos o tres”. No hablamos del número, sino de que los Estados se comprometan con el derecho de cada persona a ejercer la planificación familiar de acuerdo con lo que desea.

Hay quienes dicen: “Yo voy a tener los que me mande Dios”, pero en muchas ocasiones las condiciones económicas no siempre permiten que puedan darles todas las oportunidades.

De acuerdo, pero es derecho de una persona que si quiere tener seis hijos los tenga. Ahora, que sea lo mejor para ella o sus hijos... por supuesto que eso es algo que se puede conversar.

En esta discusión sobre población suele traerse mucho a cuenta el dicho “somos demasiados y hay pocos recursos”.

Pero también tiene que ver con cómo los recursos son explotados, de cómo los seres humanos no hacemos una explotación responsable. A veces nosotros podríamos a lo mejor no contaminar las aguas si utilizáramos la tecnología correcta para que esas aguas contaminadas pasaran por un proceso de purificación. Pero no hacemos esas inversiones. O podríamos hacer más proyectos de productos reciclables. Entonces, esto es algo que no solo depende de cuántos somos, sino con cómo queremos que esos cuantos hagan uso responsable de los recursos del planeta, que es la única casa que tenemos.

Hace más de 10 años que El Salvador no actualiza su censo poblacional. ¿Cómo afecta esto la toma de decisiones sobre políticas públicas claves como salud, educación, economía?

La importancia de los censos es que nos permite no solo ver en una fotografía cuántos somos, sino quiénes somos, es decir, dónde estamos, cuál es la estructura de edades, cómo se está moviendo esa estructura de edades y cómo esa información permite tomar decisiones de políticas públicas. Desde el año 2005, aproximadamente, ya los grupos de población entre cuatro años a 14 años ya han estado disminuyendo, se ha acortado esta población año con año. Entonces, un censo de población nos permite esa fotografía y proyectarla y es importante para el proceso de planificación y no solo para el sistema público, sino también para el privado: ¿qué población va a haber?, ¿más hombres?, ¿más mujeres?, ¿y qué servicios van a demandar?