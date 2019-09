Cuantiosas pérdidas causa incendio en bodega

Un grave incendio se registró ayer por la madrugada en una bodega donde se guardaban muebles y electrodomésticos, propiedad del diputado de GANA Numan Salgado. El siniestro ocurrió a pocos metros de las viviendas del diputado y de su hermana, Sandra Salgado, ubicadas en la colonia Milagro de La Paz, de la ciudad de San Miguel.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el fuego inició a las 3 de la madrugada, pero fue hasta las 5 de la mañana que vecinos llegaron a la vivienda de la hermana del diputado a avisar que la bodega se estaba incendiando, por lo que llamaron a la seccional de Bomberos de San Miguel, pero aseguran que no les contestaron.

Causa. El teniente José Francisco Yanes, jefe de la estación de Bomberos en Morazán, informó que sospechan que lo que originó el incendio fue un cortocircuito.

"Mi hermana llamó varias veces y al ver que no respondían fue que decidió moverse en su vehículo y avisarles que la bodega se estaba incendiando. Cuando llegó (a la estación de Bomberos) le dicen que solo hay un bombero y que la cisterna no la pueden sacar porque no hay quien la maneje", manifestó Luis Salgado, hermano menor del diputado.

Agregó que con la cisterna de la estación de Bomberos de San Miguel, trataron de sofocar las llamas, pero debido a que ya tenía dos horas de haber iniciado el fuego, no pudieron apagarlo, por lo que pidieron refuerzo a las estaciones de bomberos de La Unión, Morazán y Usulután.

La familia Salgado informó que la bodega estuvo asegurada por 10 años, pero el año pasado el diputado Salgado decidió dejar de pagar el seguro. No se dieron detalles de las pérdidas.

El fuego fue apagado por bomberos a las 7:30 de la mañana.