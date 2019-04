¿Cuánto dinero cuesta tener un hijo dentro del espectro autista?

Cuando su hija cumplió tres años, Victoria la matriculó en educación inicial con altas expectativas de que Valeria tuviera una formación jesuita. Pero había pasado poco tiempo en las aulas cuando su maestra comenzó a notar que presentaba comportamientos que no eran los habituales en la niñez de su edad: no le gustaba jugar con sus compañeros, prefería quedarse sola ordenando cubos y tenía muy poco lenguaje en comparación con los demás.

En aquel momento corría el año 2006 y Victoria fue referida con una sicóloga, porque en aquel momento se tomó en cuenta que existía la posibilidad de que su conducta fuera consecuencia de la separación de sus padres. Sin embargo, la sicóloga refirió luego a la niña con una sicopedagoga, quien fue la que por primera vez habló de autismo. Y luego vio una cadena de especialistas.

Cada especialista en sicología, sicopedagogía, neurología y pediatría cobró entre $30 y $50 por consulta y la llevó varias veces. Después aparecieron en el presupuesto las terapias, claves en el tratamiento del autismo: terapias de lenguaje, terapias educativas, terapias musicales, terapias físicas, $15 cada una, una sola terapia.

Victoria comenzó a trabajar horas extras para procurarle a Valeria por lo menos tres terapias semanales, un presupuesto de $180, que se vinieron a sumar a las visitas a los especialistas.

"Hasta ese momento, yo no había caído en la cuenta de que el autismo era para siempre. En mi etapa de negación creía que entre más terapias más pronto se iba a recuperar", comentó Victoria.

Los primeros años fueron críticos. Se vio obligada a hacer un préstamo de $7,000 que solo le duró un año. Solo la mensualidad en una escuela especial le costaba casi $300. Cambió de trabajo para tener más ingresos y poder estar más tiempo con Valeria y junto con la persona que cuidaba en casa a la niña aprendieron a realizarle terapias sensoriales para estimularla en casa y ahorrar un poco de dinero.

Para cuando la niña cumplió ocho años, los médicos le recetaron dos medicamentos para la hiperactividad, uno para la época escolar y otro para la época de vacaciones. El precio de las 30 unidades significaban un gasto de entre $90 y $115 al mes.

Victoria perdió la pena, y ya para cuando Valeria tuvo 11 años pidiendo apoyo a empresas privadas, otras instituciones y a amigos o familiares logró conseguir una beca valorada en $11,000 para que la niña estudiara tres años más en ese colegio especial.

"Una sicóloga del ISRI (Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral) me dijo claramente que Valeria no iba a ser capaz de aprender cualquier cosa que le enseñaran, y uno de los neurólogos me aclaró que eso significaba que algún día se iba a poder espantar las moscas sola o limpiarse la baba, pero que no creyera que iba a ser una profesional", contó. Valeria va a cumplir 17 años en un mes, está matriculada en un colegio regular, entrena natación tres horas diarias, ha ganado decenas de medallas y desde hace dos años no toma medicamentos para la hiperactividad.