¿Cuánto tiempo dura la cuarentena controlada? ¿Pueden llevarme a un centro de contención donde hay casos covid-19? Las interrogantes ante la nueva ley sobre cuarentena

En la madrugada de este martes 5 de mayo, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva ley que regula la cuarentena en El Salvador por covid-19. Entre las novedades que incluye es que una persona solo podrá pasar un tiempo máximo de 15 días en un centro de contención.

Respecto a ese punto, el Ejecutivo había propuesto que se mantuviera en 30 días, pero fue modificado y reducido a 15 días. Además, no podrá ser enviado a un centro donde ya se tuvieran casos confirmados de covid-19.

Además, se le deberá informar los resultados de la o las pruebas que se le realicen en tiempo oportuno.

Para efectos de claridad, la nueva ley subraya que todo el territorio de El Salvador ha sido declarado como cuarentena domiciliar obligatoria (deberán permanecer en sus hogares y solo salir con causa justificada) y cuarentena controlada, la cual se hará en centros de contención bajo la supervisión del personal del Ministerio de Salud.

Otra de las disposiciones que se estipulan es que los miembros de la Policía Nacional Civil solo podrán retener a una persona que sin causa justificada viole la cuarentena y llevarlo al centro de evaluación más cercano al lugar de su retención.

No podrá ser llevado a delegaciones policiales o cualquier otro lugar que no reúna las medidas sanitarias respectivas. No serán los agentes policiales quienes determinen el envío a cuarentena controlada o no.

Posterior a ser llevado al respectivo centro de evaluación, el personal autorizado del Ministerio de Salud tendrá un tiempo máximo de 12 horas para realizar la respectiva evaluación y determinar si presenta síntomas de covid-19.

En caso de que la evaluación determine que no hay síntomas, deberá ser enviado a su casa para continuar con la cuarentena domiciliar.

Si presenta síntomas, será llevado a un centro de contención donde el personal observará su evolución y el procedimiento a seguir, y pasará a cuarentena controlada.

El articulado de la nueva ley hace mención que si bien es cierto el plazo máximo que alguien podrá estar en un centro de contención es de 15 días en cuarentena controlada, este estará sujeto a ser mayor o menor dependiendo de la indicación que haga el personal sanitario, y esa indiciación sanitaria es de carácter personal e individual.

¿Qué pasa si en el centro de contención donde estoy resulta un caso positivo de covid-19?

La nueva disposición ya establece que en el caso de que alguien dé positivo a covid-19 estando en un centro de contención, el resto de albergados deberá permanecer 6 días más porque se convierten en nexos epidemiológicos.

Su posterior salida se determinará por medio de los resultados de las pruebas y evaluaciones médicas que se realicen.

La nueva normativa detalla que si la población tiene conocimiento de alguien que presenta síntomas de covid-19 deben reportarlo al Ministerio de Salud o al personal de otras instituciones involucradas en la cuarentena para que se inicien las investigaciones respectivas y se confirme o descarte cada caso.