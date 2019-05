¿Cuánto tiempo duró el largo sismo de 6.8 que irrumpió el sueño de El Salvador este jueves?

El reloj marcaba las 3:03:32 de la mañana de este jueves, cuando la tierra se sacudió de forma violenta otra vez en El Salvador. El reposo de muchos se vio interrumpido por la alteración que un movimiento como ese ocasiona.

Los primeros números indicaron que el sismo fue de 6.6 y posteriormente en los datos finales se estableció en 6.8. La memoria colectiva de los salvadoreños evoca tragedia cuando la tierra decide avisar que está despierta.

Una de las características del sismo que más asustó a los sacudidos ciudadanos fue el tiempo que duró. ¿Fue más largo que los anteriores terremotos ocurridos en el país?

Este sismo, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tuvo una duración total de 3 minutos, desde que los sismógrafos detectaron la primera onda hasta que la última se registró, sin embargo, la parte sensible del sismo para la población fue de un total de 40 segundos.

Sin embargo, si se hace una comparativa con los sismos del 13 de enero y febrero de 2011, generaron más destrucción en prácticamente la misma cantidad de tiempo.

El 13 de enero de 2001, la tierra se movió a las 11:34 de la mañana, y el tiempo percibido por la población fue de 45 segundos y fue sentido en 172 de los 262 municipios del país, pero la devastación y el daño dejado fue mayor. La escala de Ritcher lo estableció en 7.7 grados.

Un mes transcurrió desde ese fatídico 13 de enero, cuando por segunda vez, el suelo salvadoreño se estremeció con fuerza. El reloj lo registró a las 8:22 de la mañana, con una magnitud de 6.6 grados y un tiempo de intensidad de 20 segundos, 20 menos que el de esta madrugada.

Sin embargo, por lo susceptible que se encontraba aún el territorio en aquella ocasión, los daños fueron bastante considerables. Además, otros sismos de menor magnitud pero siempre sensibles se siguieron reportando.

1986, un 10 de octubre que sigue en la memoria

El 10 de octubre de 1986 fue grabado en la retina de los salvadoreños a punta de dolor, tristeza y tragedia. La tierra se movió con violencia a las 11:49 de la mañana, y los registros establecieron que un terremoto de 7.5 grados en la escala de Ritcher había surgido desde los Planes de Renderos, viajando hacia el norte, dejando destrucción a su paso.

El primer no grato recuerdo de ese 10 de octubre evoca a la destrucción del icónico edificio Rubén Darío. Los registros son imprecisos en determinar la duración y la parte sensible del sismo por la población, pero se estima que no menos de 45 segundos la tierra se estremeció esa mañana.

El monumento al Divino Salvador del Mundo no resistió los embates que sobre sus bases se daban y terminó cediendo, cayendo sobre la plaza del mismo nombre, ante la mirada atónita de la población.

El Salvador tiene un amplio recorrido en movimientos sismicos, y la respuesta ante estos se vuelve de vital importancia para la preservación de vidas. En la actualidad, ministerios como el de Medio Ambiente han mejorado su capacidad de respuesta, ofreciendo datos casi de inmediato.

La pregunta queda en el aire: ¿cuándo volverá a temblar? Y en todo caso: ¿estamos preparados?