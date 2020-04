Cuarentena está causando gran impacto emocional en la niñez

Hay un impacto emocional indiscutible en la niñez a raíz de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, ya sea que la estén viviendo en centros de contención o en sus casas. Así lo advirtieron ayer el presidente de la Asociación de Pediatría de El Salvador (ASOPEDES), Luis Castaneda Villatoro, y la psiquiatra infantil Xenia Durán.

Es importante hablar de esta realidad, porque nadie está hablando de ella, coincidieron los médicos especialistas, sobre todo en un contexto donde el Gobierno ha sido poco claro con la información relacionada con la cantidad de menores de edad que se encuentran dentro de los 91 albergues, donde la población total ya supera a las 4,000 personas.

"Toda esa información se ha manejado con bastante hermetismo", apuntó Durán.

Si bien la ASOPEDES no ha solicitado información oficial, a través de un portal de transparencia gubernamental, por medio de la comunicación directa con los funcionarios solo han podido obtener "datos ambiguos".

"A nosotros nos dijeron que había pocos niños, pero que sí había. Y cuando hablo de niños me refiero a menores de cinco años. Nos dijeron que había como 10 o 12, pero eso fue cuando empezó todo esto. Entonces, estamos preocupados porque no sabemos cuántos son ni cuáles son sus necesidades, ni tenemos idea de cómo están cubriendo esas necesidades", expresó Castaneda Villatoro.

Mucha menos certeza hay de que haya personal experto en psicología y psiquiatría infantil atendiendo las necesidades de la niñez en los centros de contención.

Los efectos de una cuarentena que no es domiciliar, sino en medio de una multitud de gente desconocida comienza a manifestarse primero con trastornos en la alimentación y en el sueño: tienen pesadillas, se orinan o hacen pupú en la cama, se vuelven más irritables, hacen más berrinches y siente una mayor necesidad de afecto por parte de la persona adulta que está con ellos, porque es quien les brinda seguridad entre el resto de desconocidos, explicó la experta en psiquiatría infantil.

Entre los riesgos psicológicos que están corriendo está el trauma que genera el encierro, porque en su nivel de comprensión no alcanzan a entender qué es lo que está sucediendo, por qué no pueden salir a la calle o por qué no pueden irse a su casa, explicó el doctor Castaneda.

Otros aspectos preocupantes, a juicio del médico pediatra, son la vulneración al derecho de la privacidad en torno al resguardo de su integridad física y las carencias de controles estrictos sobre su alimentación e higiene personal.

CUARENTENA INFANTIL EN CASA: OTRA CARGA EMOCIONAL

En casa, los pequeños también han comenzado hacer preguntas sobre conceptos cognitivos que no están acordes con su edad: "Mamá, ¿me voy a morir?", "Mamá, ¿se va a morir la abuelita?".

"Muchas mamás me han escrito para comentarme que por las noches sus hijos se la pasan llorando diciéndoles que quieren vivir, que quieren llegar a ser tan grandes como sus papás. Tienen muchísima ansiedad", anotó Durán.

Hay padres y madres hablando de que sus hijos han desarrollado una obsesión por lavarse las manos o han comenzado a ver en sus hijos expresiones de confusión, frustración y enojo por la saturación de tareas, porque no entienden por sí solos las indicaciones en las plataformas digitales o porque no las terminan a tiempo.

Por otra parte, está el incremento en la violencia doméstica. "El grado de violencia a causa del encierro ha aumentado, sobre todo en las zonas más pobres. La falta de trabajo ha traído una disminución considerable en los ingresos económicos y ha generado en las familias carencias básicas y esto está impactando directamente en la niñez en casa", anotó Castaneda.

"Los temores que están viviendo los padres no los están llevando muy bien", agregó el médico. En ese sentido, la psiquiatra infantil dijo que, en primer lugar, es trascendental que los adultos revisen sus propias emociones para poder transmitir los mensajes correctos a sus hijos.