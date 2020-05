Cuarentena hunde a muchos salvadoreños en el hambre

Parados a un costado de la autopista Este-Oeste (llamada carretera de Oro) y con un cartel blanco en manos, cuatro habitantes de las comunidades Manigua 2 y 3, en Ciudad Delgado (San Salvador), tratan de llamar la atención de los conductores que van desde el oriente del país hacia la capital. Agitan sus manos cuando ven un automóvil, hasta que lo logran por primera vez: un conductor frena para regalarles cuatro paquetes de jamón.

Son los primeros alimentos que reciben en el día. La mayoría de habitantes de la comunidad se dedica a la agricultura, pero las últimas restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno para contener la expansión del covid-19 los han dejado al borde de una crisis alimentaria. Ya no tienen comida y su única opción es apelar a la voluntad de quienes pasan en la carretera, como aquel donante altruista que decidió parar su vehículo.

"Ya los víveres que teníamos se nos colapsaron. Estamos viendo si nos ayuda el señor alcalde, pero no se acercan, nadie se ha acercado (...)Hay personas de buen corazón, ya empezaron a colaborar con esto, para darnos", dice Tomás Aquino, un agricultor adulto mayor, mientras sostiene el cartel con el que pide alimentos. No ha podido sembrar porque ya no tiene dinero ni para comprar las semillas.

La escena de Ciudad Delgado no es única. Unos kilómetros antes, se repite en las comunidades Linda Vista y La Esperanza, del municipio de Ilopango. Los habitantes también se han organizado para salir al costado de la misma carretera con la esperanza de obtener víveres. Son taxistas, empleadas de restaurantes y vendedoras de ropa que la crisis por la covid-19, infección causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, los dejó sin ingresos.

"Aquí tenemos niños con leucemia, mayores de edad con leucemia. Tenemos grave necesidad, los víveres se han acabado. El gobierno central no nos han mandado ninguna ayuda, el gobierno local no nos ha mandado ninguna ayuda (...) Estamos luchando contra la pandemia; pero el hambre nos está agobiando en estos momentos", dice Douglas Tejada, representante de la comunidad Regalito de Dios, en Apopa, otra zona de San Salvador que también urge de comida.

Los ciudadanos coinciden en que la necesidad de alimentos se ha incrementado en los últimos días. Sobre todo desde el 7 de mayo, cuando el Gobierno declaró a escala nacional una denominada "cuarentena especial", que restringe la movilidad entre municipios y prohíbe la circulación del transporte público de pasajeros, que moviliza a la mayoría de población a escala nacional. Hay días autorizados para comprar alimentos, pero es imposible hacerlo para los salvadoreños que ya no tienen recursos económicos.

En reacción a estas solicitudes públicas de alimentos, el Gobierno central ha empezado a repartir víveres en las comunidades esta semana. Pero los habitantes de zonas como La Esperanza, Linda Vista y Regalito de Dios dijeron que hasta ayer ninguna autoridad nacional o municipal se ha acercado para ayudarlos.

La situación se ha vuelto más complicada para los ciudadanos que ya no tienen alimentos ni medicina para sus padecimientos crónicos. "Un día de estos iba a ver si me pasaban con la doctora para que me diera la insulina, pero me dijo el policía que no me tocaba que salir; me vine de regreso", señaló Juanita López, pobladora de la comunidad La Esperanza.

Estos llamados de auxilio han sido atendidos incluso por organizaciones no gubernamentales y embajadas, pero cada día hay más comunidades en las calle que buscan ayuda para comer, como aquellos habitantes de la comunidad Maniagua.