Cuatro años sin resolver el homicidio del padre Wálter

Wálter tenía 31 años cuando lo mataron. Le gustaba mucho el fútbol, pero desde muy joven supo que quería dedicarse al servicio eclesial. Era oriundo de Lolotique, en San Miguel, pero una vez lo nombraron sacerdote un superior le prohibió volver ahí. Tanto familiares y amigos sostienen que Wálter estaba amenazado y que había orden de asesinarlo si regresaba a su pueblo porque él tenía conocimiento de seminaristas que fueron abusados por el párroco del lugar. A uno de ellos incluso lo había apoyado en una denuncia ante su obispo.

Lolotique es un municipio ubicado en el departamento de San Miguel, a 118 kilómetros de San Salvador. Según el último censo, el de 2007, cuenta con 15,000 habitantes, la mayoría de ellos católicos. Ahí estuvo asignado como párroco durante 35 años, el padre Ismael Antonio Vargas Ayala, a quien Wálter conoció desde joven, cuando le externó su deseo de ser sacerdote.

Su larga trayectoria religiosa en Lolotique hizo que Vargas fuese muy querido entre los habitantes y también que fuese considerado un hombre con muchas influencias en la zona. Incluso lo destacan como una persona con poder económico, algo que LA PRENSA GRÁFICA constató en el Centro Nacional de Registros (CNR), donde detalla que durante los últimos años tuvo propiedades valoradas en importantes sumas de dinero y por las cuales ha recibido fuertes pagos.

Por eso para los lugareños fue una sorpresa que en agosto de 2017 él fuera removido por órdenes de la diócesis de Santiago de María, a la cual le corresponde la jurisdicción de la zona norte de San Miguel y todo Usulután. Muchos de ellos incluso protestaron y exigieron su regreso, pero la Iglesia católica no cedió, aunque tampoco emitió un comunicado oficial sobre las razones del retiro.

El motivo la institución se la guarda de forma celosa hasta el día de hoy, pero miembros del clero, cansados del secretismo con el cual se maneja el tema y consultados por LA PRENSA GRÁFICA para este reportaje, señalaron que a Vargas lo retiraron de Lolotique porque tenía acusaciones por pedofilia (abuso sexual a menores de edad) y por haber acosado y abusado sexualmente de varios sacerdotes cuando estos apenas eran jóvenes seminaristas. Algunos de ellos denunciaron al padre ante su superior, en este caso ante el obispo de Santiago de María, pero por alguna razón esas denuncias nunca prosperaron y fueron archivadas.

"Vargas es una persona muy mala, un pedófilo. A mí me arrinconó una vez e intentó tocarme, pero yo me le opuse, aún sabiendo que era un riesgo porque era mi superior y por el poder que tenía dentro de la iglesia. Después de eso yo fui a poner la denuncia con el obispo de ese momento, le expuse lo que había sucedido y su respuesta me dejó perplejo porque me dijo, ‘ay, este Vargas, nunca cambia’. Después de eso no hicieron nada", expuso un sacerdote que sufrió el acoso y que después de batallar contra el sistema decidió que prefería abandonar temporalmente su misión religiosa para dedicarse a otras actividades. "Es menos peligroso estar afuera que adentro", añadió.

Otros miembros del clero que conocieron el funcionamiento de la iglesia en Lolotique confirman que Vargas tenía una predilección por los niños y adolescentes, a quienes les ofrecía pagarles sus estudios o guiarlos en sus deseos de ser seminaristas con la condición de que vivieran con él. "Por épocas solía tener a seis o siete jóvenes viviendo en la casa parroquial, con él. Muchos se quejaban de que él llegaba a sus cuartos por las noches, pero tenían miedo de denunciarlo", sostuvo otra fuente que conoció de los abusos.

Con Wálter intentó hacer lo mismo, pero no se dejó, según contó a LA PRENSA GRÁFICA su hermana, Zulma Vásquez. Ella asegura que Wálter fue de los pocos que reconocía públicamente al padre Ismael Vargas como un abusador y por esa razón se ganó muchos problemas y represalias. "Cuando a mi hermano por fin lo ordenaron, a él no le querían dar parroquia, pasó como dos o tres años esperando que lo asignaran a una. Ese señor (Vargas) se encargaba de que lo rechazaran en todos lados y él lo tenía amenazado, le dijo que nunca quería verlo dando misas por Lolotique, porque si él ponía un pie ahí, aunque sea en un cantón, lo iba a matar", sostuvo Zulma.

Monseñor William Iraheta, actual obispo de la diócesis de Santiago de María, a la cual corresponde la parroquia de Lolotique, llegó al cargo en marzo de 2016 y aseguró que desde ese momento no tiene registro de denuncias contra Vargas, aunque sí aprobó retirarlo de la parroquia que tenía asignada.

"Como obispo yo tengo la responsabilidad de proceder a aplicar lo que la Iglesia me pide cuando yo tengo una denuncia (por abuso sexual). Entonces, hasta no tener una denuncia uno no actúa, porque es todo un proceso. Se dicen un montón de cosas (sobre Vargas), pero cuando a ti te toca proceder debes tener pruebas", expuso cuando LA PRENSA GRÁFICA le preguntó si habían o no denuncias contra Ismael Vargas, y luego agregó: "sé que habían personas incómodas porque nunca fueron escuchadas y ya. Pero por lo menos yo no (tenía denuncias). Por eso te digo, que solo sé que habían personas incómodas".

Iraheta dice que a Vargas lo retiraron de Lolotique por "problemas de salud y asuntos personales", pero ese retiro incluyó una prohibición, no podía hacer más actos religiosos de forma pública. El obispo agregó que Vargas fue removido como párroco y no le asignaron ninguna otra sede, mientras que sus asistentes sí fueron enviados a otros municipios. Actualmente Vargas vive en Cojutepeque (a 85 kilómetros de Lolotique).

LA PRENSA GRÁFICA contactó al padre Ismael Vargas el pasado 26 de agosto a las 3:40 de la tarde, vía telefónica. El objetivo era conocer su versión, pero dijo que no quería hablar del tema porque ya estaba "retirado" y que eso le correspondía a su obispo, en este caso, William Iraheta.

LA DENUNCIA

Según la familia del padre Wálter, el odio de Vargas contra él no fue solo porque se negó a ceder a los acosos e insinuaciones, sino porque ya una vez ordenado como sacerdote un compañero del clero buscó a Wálter para que le sirviera como testigo en una denuncia penal contra Vargas. Él aceptó. Eso lo confirmó a este medio el abogado Juan Francisco Cruz Mayorga, encargado de colaborar profesionalmente en esa denuncia.

"Junto a otro sacerdote nos reunimos con el padre Wálter en un cantón de San Buena Ventura, pues él quería que como abogado yo iniciara una querella en contra del padre (Ismael) Vargas, por los abusos que este había cometido desde que era seminarista, sugiriendo que habían otras víctimas, desde seminaristas y sacerdotes que también querían denunciar, pero por temor no querían hacerlo", declaró Mayorga.

Pero el abogado temía que la causa judicial no prosperara porque el delito podía ser declarado como prescrito y junto a su representado decidieron ir a denunciar el caso ante el Obispo de Santiago de María, William Iraheta, en abril de 2017.

"Fue idea de los sacerdotes que me reuniera con el actual obispo (Iraheta) y que le planteara la problemática; Nos dijeron que ya había una denuncia ante el nuncio apostólico (en ese entonces León Kalenga) y que él tenía conocimiento ya de otra denuncia. Pedimos que se sancionara conforme al derecho canónico o de lo contrario se convocaría una conferencia de prensa para exponer la situación y ese escándalo afectaría la credibilidad de la diócesis. Fue entonces cuando el obispo dijo que investigaría la situación y posteriormente, en otra reunión, nos notificó la suspensión (de Vargas)", agregó Mayorga.

EL ASESINATO

Luego de la remoción de Vargas no pasó mucho tiempo para que el padre Wálter tomara la decisión de volver a Lolotique, al que no acudía desde que recibió sus hábitos, en 2014. Su hermana, Zulma, cuenta que él les confesó que ya no sentía peligro de llegar y para la Semana Santa de 2018 pidió permiso a sus superiores para ir a la zona.

La reconstrucción del día de su asesinato para este reportaje está basada en los relatos de sus familiares, de investigadores policiales y fiscales que investigaron el hecho y de sacerdotes que horas antes de la fatal noticia compartieron con él, pues sucedió un Jueves Santo, día en el que se realiza la Misa Crismal, en la cual los religiosos renuevan sus votos.

Esa misa ocurrió la mañana del jueves 29 de marzo de 2018. Dos sacerdotes que acudieron a ella confirmaron a este medio que saludaron allí a Wálter, pero que él se salió de la misma antes de terminar, justo antes de las bendiciones.

Según la familia de Wálter, el día que él fue asesinado el plan era que iría a la misa y luego regresaría a la casa de una hermana para partir un pastel en una celebración. Pero antes que terminara el acto ecuménico Wálter les dijo que "había recibido una llamada de su obispo para visitar un cantón y ofrecer una misa". Sus familiares le pidieron que no acudiera, que podía enviar a un delegado de la palabra, pero él les dijo que era una orden directa de un superior y que no se podía negar. Así que fue.

Esta versión de la llamada de su superior fue negada por el obispo de Santiago de María, el obispo William Iraheta. Él asegura que Wálter tenía varias invitaciones en diferentes lugares del Oriente del país para Semana Santa, pero que fue el joven cura quien le pidió ir a Lolotique. "Él me avisó que lo habían invitado a ir a Lolotique, de donde era originario, y como nunca había hecho la experiencia de estar ahí quería ir", expuso. Cuando se le consultó el porqué Wálter nunca había oficiado en Lolotique aceptó que "es probable que no tenía una buena relación con quienes estaban en ese momento ahí. Pero yo tenía dos años de haber llegado acá a la diócesis y más o menos estaba tratando de entender el panorama".

Ese 29 de marzo, cerca del mediodía, Wálter partió junto a un delegado, dos adolescentes acólitos y una persona que los llevaba en un auto hacia el cantón Las Vueltas, adonde nunca llegó porque a medio camino un grupo de hombres con ropa oscura, gorras y cubiertos del rostro con pasamontañas detuvieron el vehículo y los bajaron a todos. Los testigos dijeron a los investigadores fiscales que los sujetos le pidieron al padre sus documentos y al comprobar su identidad le dijeron al resto de acompañantes que se fueran, apuntándoles con pistolas para que obedecieran. Acto seguido le dieron la oportunidad a Wálter para que corriera y aunque él lo intentó le dispararon dos veces y le causaron la muerte.

Tras conocerse el hecho, el primer planteamiento de la Fiscalía y la Policía, recopilado en medios de comunicación el día de su muerte, fue que se trató de un ataque de pandillas. Pero sus familiares y otros sacerdotes que conocen la zona descartan por completo.

"Si hubiese sido un ataque de pandillas, ¿por qué dejaron ir al resto de personas que iban con él? Además, él no se metía con nadie, tenía tiempo de no llegar a Lolotique, así que ni siquiera tenía enemigos en la zona. También le dejaron sus pertenencias y su dinero. No tiene sentido", afirmó su hermana, Zulma Vásquez.

Otra línea de investigación planteada por las autoridades fue que pudo tratarte de un problema personal ocasionado por una posible relación sentimental. Las autoridades manejaron la posibilidad de que Wálter hubiese tenido un amorío con una mujer que tenía pareja y que eso generó un "ajuste de cuentas", pero curas que pertenecen a la diócesis de Santiago de María y que hablaron para la presente investigación dijeron que ese no era el caso de Wálter al momento de su asesinato.

Finalmente queda la tercera vía, que sostiene que la orden para matar a Wálter Vásquez se generó dentro del clero, de un enemigo interno. De seis sacerdotes consultados sobre esta posibilidad y a los cuáles se les preguntó si tenían conocimiento sobre el tema de los abusos sexuales ocurridos en Lolotique, cinco aceptaron que esta es la causa que más resuena dentro del clero y creen que está relacionada a las amenazas que había recibido Wálter si volvía a la localidad.

Después de cuatro años del asesinato del padre Wálter Vásquez, LA PRENSA GRÁFICA confirmó que todavía hay una investigación abierta en este caso y que Fiscalía ha explorado la posibilidad de que la orden de matar al cura pudo darse al interior de la iglesia, pues en 2018 realizaron allanamientos en la casa de habitación de al menos un cura, el ya retirado Ismael Vargas.

Sin embargo, hasta hoy no se han dado a conocer los resultados ni se ha presentado una acusación formal.

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO

Estos son hechos ligados a la muerte de Wálter Vásquez:

27 de marzo 2017

Retiran al padre Ismael Vargas

Un centenar de fieles católicos del municipio de Lolotique, en San Miguel, marchó y se concentró frente a la catedral de Santiago de María, en Usulután, para manifestar su descontento contra la remoción del párroco Ismael Antonio Vargas, quien estaba asignado en la parroquia Santísima Trinidad del referido municipio. Vargas tenía 35 años en el lugar y fue removido “bajo sigilo”, sin que le asignaran otra parroquia.

1 de diciembre 2017

Atentado contra abogado

El abogado Juan Francisco Cruz Mayorga sufrió un atentado en Tecapán, Usulután, cuando sujetos desconocidos dispararon contra su auto. Meses antes él había acudido a la diócesis de Santiago de María para explicar que representaría a un sacerdote que denunciaba haber sido abusado sexualmente por el padre Ismael Vargas. Fiscalía abrió una investigación por el hecho.

29 de marzo 2018

Vuelve a su pueblo

El Jueves Santo, el padre Wálter Vásquez llegó a Lolotique para ofrecer una misa en el cantón Las Vueltas. A pesar que llevaba cuatro años ordenado y que era oriundo del municipio, él nunca había oficiado un servicio en la localidad porque “no se llevaba” bien con el padre Ismael Vargas y los otros padres asignados a la parroquia Santísima Trinidad. Por la tarde, mientras se dirigía a dar misa, fue asesinado.