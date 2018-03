Cuatro asesinatos en el interior del país

Lee también

Dos hombres fueron asesinados ayer en la madrugada en el caserío El Almidón del cantón Gualoso, jurisdicción de Chirilagua, San Miguel. Según la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas fueron identificadas como René Mauricio Berríos, de 21 años; y Ever Geovany Márquez, de 31.De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas fueron sacadas de sus viviendas por un grupo de cuatro individuos que llegaron armados, vistiendo ropas oscuras y con los rostros cubiertos. Los dos hombres fueron asesinados en un sitio cercano de donde vivían.“Al parecer los fallecidos eran pandilleros y pueda ser que el hecho haya sido cometido por miembros de su mismo grupo, pero no se descarta que estén involucrados los rivales, porque están cerca los dos grupos criminales”, expresó el oficial de turno de la PNC.En la inspección ocular que realizó la PNC se determinó que la mayor parte de las lesiones que tenían las víctimas eran a la altura del rostro, y fueron cometidas con armas de fuego.Mientras tanto, en la colonia Vista Hermosa, del municipio de Usulután, la Fiscalía General de la República reportó el asesinato de Iván Josué Quintanilla, de 23 años.Otro homicidio ocurrió en el desvío El Paisnal, cerca de la línea férrea de Aguilares. Ahí fue asesinado un hombre que no pudo ser identificado por las autoridades.