Cuatro claves que dan a los políticos salvadoreños para que ganen elecciones

Para poder ser funcionarios públicos, todos tienen que pasar por una campaña electoral, en ese contexto en El Salvador se está desarrollando el primer foro de Comunicación Política. Los expertos que participan recomiendan estos cuatro puntos a los políticos salvadoreños para que ganen elecciones.1. Repetir constantemente un mensaje. El consultor político Iván Gamboa Song dice que para que los mensajes de un candidato penetren en el público es necesario repetirlos con constancia. Gamboa utiliza como ejemplo la campaña presidencial de Donald Trump en la que el candidato repitió en cada aparición la construcción del muro fronterizo.2. Fijarse en la gente y no en el oponente. El orador y media trainig Yago de Marta recomienda a los candidatos y funcionarios que en vez de estar pendientes de lo que el oponente hace deben estar más de cerca de la gente porque al final son ellas los que le darán el gane en las urnas.3. Hay que serlo y parecerlo. La estratega de imagen Verónica Ríos recomienda a los candidatos que transmitan todo lo que son como personas. Además destaca que no solo por eso se debe descuidar el aspecto, recomienda a los políticos conocer códigos de vestimenta e incluso inyectarse botox para disminuir el sudor.4. Visión integral del ecosistema digital. En una era donde la tecnología es una herramienta, los políticos en campaña suelen utilizar sus redes sociales, el especialista en comunicación y nuevas tecnologías Alonso Cedeño señala que es importante tomar en cuenta todo el ecosistema digital, es decir, todas las herramientas de la tecnología y no solo las redes sociales.Al evento que se desarrolla en un hotel capitalino han asistido diputados, empresarios, entre otras personalidades públicas.