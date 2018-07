Cuatro denuncias antecedieron el feminicidio de Blanca Rivera

Blanca Iris Rivera, de 32 años, fue asesinada ayer dentro del mercado de Agua Caliente (Chalatenango), donde trabajaba. Según fuentes policiales, la asesinó Álvaro Antonio Rodríguez Velásquez, quien era su compañero de vida.

El relato de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) establece que la víctima se encontraba en su escritorio, ya que trabajaba para la alcaldía del municipio en operaciones relacionadas con el área administrativa del mercado, cuando su expareja entró y le disparó a quemarropa.

La PNC ya registraba cuatro denuncias previas por violencia hacia Blanca Rivera antes de ser asesinada. La primera fue interpuesta en 2014 por la víctima por el delito de amenazas; sin embargo, ella misma no autorizó que el caso fuera judicializado posteriormente.

La segunda y tercera datan del año 2017. Una fue por amenazas y violencia intrafamiliar y la otra, por amenazas, expresiones de violencia y privación de libertad. En la primera, la víctima no se declaró ofendida; y la segunda fue interpuesta por una fuente anónima, pero esa versión fue negada por la víctima.

La última denuncia data de este año y fue interpuesta por el delito de violencia intrafamiliar. Este caso aún no fue diligenciado por las autoridades.

Otra mujer asesinada

Por otra parte, Karla Cecilia Martínez González, de 20 años, fue encontrada muerta ayer en el final del pasaje seis de la colonia El Paraíso 2 de la ciudad de Usulután, en el departamento homónimo, según informó la PNC.

La mujer estaba semidesnuda y tenía lesiones en el rostro producidas con arma de fuego, de la cual la policía no dio detalles.

“La confirmación de que si fue abusada sexualmente o no se sabrá cuando Medicina Legal le realice la autopsia respectiva, por el momento no se puede afirmar nada, aunque no se descarta”, dijo una fuente policial.

Asimismo, el oficial de la PNC indicó que vecinos del sector alertaron al Sistema de Emergencias 911 de unos disparos que escucharon el lunes en la medianoche; sin embargo, al llegar agentes policiales a patrullar la zona no encontraron el cadáver.

Los pobladores volvieron a llamar al 911 a las 6:36 de la mañana, pero alertando del hallazgo del cadáver de la joven en el pasaje seis, el cual es de tierra y tiene maleza.

“No hay testigos oculares del hecho, pero se sospecha que fue a la medianoche o a las 3 de la madrugada. Se mandó verificar la información con personal policial, pero en un primer momento no se encontró nada”, aseguró el vocero policial.

La PNC señaló que la mujer residía en el cantón Santa Bárbara de Usulután y que nadie del sector donde fue encontrada la conocía.

Las autoridades realizarán entrevistas a familiares para determinar el posible móvil del crimen y perfilar a los sospechosos.

Hasta ayer habían sido asesinadas 227 mujeres en todo el país, 11 víctimas más que en 2017.