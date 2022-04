Cuatro exalcaldes renuncian a ARENA

Diecisiete militantes del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entre ellos cuatro exalcaldes y actuales miembros de concejos plurales de diferentes municipios de Morazán, renunciaron de manera irrevocable a las filas del partido tricolor.

Los exalcaldes que renunciaron son Carlos Rodolfo Álvarez, de San Carlos; Gilberto Antonio Sorto, de Corinto; Carlos Díaz, de Gualococti, y Valentín Claros, de Villa El Rosario. Además de concejales propietarios y suplentes de diferentes municipalidades.

"La renuncia irrevocable es por razones obvias. El partido se distanció de la población votante y sus propias estructuras departamentales, municipales y de sector. No queda más que renunciar al partido que no está pendiente de su población electoral que le dio diputados y alcaldes" dijo el exalcalde y actual concejal de Gualococti, Carlos Díaz.

En las cartas que enviaron al Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) los militantes manifestaron su descontento con los dirigentes del partido a quienes señalan de no hacer caso a las recomendaciones que les llegan desde las bases para renovar el instituto político. "ARENA ha demostrado en los últimos estaños que no le interesan los problemas y necesidades de los salvadoreños. Yo no puedo formar parte de una entidad que antepone los intereses egoístas personales y de grupos de poder, a los de la población", dice la carta que cada uno de los 17 militantes enviaron al COENA.

Estas salidas se suman a las de cuatro alcaldes de Morazán que renunciaron a ARENA en enero.