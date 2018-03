Cuatro homicidios se reportan la mañana del viernes

@prensagrafica @miCheroSV El cadáver de un hombre sin identificar ha sido encontrado en la calle antigua a Nejapa. pic.twitter.com/CUntmW3ttW — jonatan funes (@jfunes91) 24 de febrero de 2017

@prensagrafica @miCheroSV Hombre que al parecer es indigente fue asesinado en la Juan Pablo II y 33 avenida norte. pic.twitter.com/gVkwK94iFw — jonatan funes (@jfunes91) 24 de febrero de 2017

El cadáver de un hombre fue encontrado la mañana de este viernes a un costado de la calle antigua al municipio de Nejapa, en el departamento de San Salvador.De acuerdo con la información preliminar que ha brindado la Policía Nacional Civil (PNC), el hallazgo ocurrió cerca de las 6:00 a.m.El hombre no ha sido identificado, pero tiene tatuajes alusivos a una pandilla a la altura del estómago y usa ropa tipo formal, detalló la policía.Las pertenencias de la víctima se encuentran con él, por lo que descartan que se haya tratado de un robo.En el mismo departamento, en el municipio de Apopa, fue reportado el homicidio de otro hombre en el cantón Joya Galana, según la Fiscalía General de la República (FGR). Tampoco ha sido identificado.Mientras que en la alameda Juan Pablo II y la 33 avenida norte fue ultimado un indigente. La PNC dijo que recibió una llamada de alerta sobre el crimen alrededor de las 9:30 a.m. y cuando llegaron encontraron el cadáver. Este tiene una lesión en el rostro, de la cual las autoridades no especificaron con qué tipo de arma había sido causada. En la escena encontraron un casquillo.Por otra parte, al oriente de El Salvador fue encontrado el cadáver de un hombre entre 30 y 40 años de edad de quien se desconoce su identidad pues no se le encontraron documentos.El cadáver fue encontrado esta mañana en la calle principal del caserío San Juan Bosco del cantón La Puerta en el departamento de San Miguel.La PNC dijo que la víctima tiene lesiones de arma blanca en el cuello. Viste un suéter negro con un águila dibujada en la parte del pecho, jeans negros y botas café. Creen que el homicidio fue perpetrado en la madrugada, pues a las 7:00 de la mañana calculaban que tenía cinco horas de haber muerto.