Cuatro lesionados en choque de ambulancia, en La Paz

La enfermera, Tania Lilibeth Díaz Quintanilla, de 22 años, resultó lesionada luego que la ambulancia en la que transportaban a un paciente, fue impactada por el conductor de un pick up, José Rolando Herrera Serrano.

Según las autoridades de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) el pick up invadió el carril del vehículo de servicio hospitalario. El hecho ocurrió el domingo por la tarde, en el kilómetro 78 de la carretera del Litoral, cantón San Ramón Grifal, de Tecoluca, San Vicente.

Tres personas que se transportaban en el pick up resultaron lesionadas.



"Veníamos con paciente, pero solo yo resulté lesionada, el del pick up nos invadió el carril. Estaban varias rastras (estacionadas) que obstaculizaban la vista del conductor del pick up, en eso se incorporó y nos pegó. Luego de venir dando asistencia al paciente, después tocó que me atendieran, me preocupa más la salud de un niño que iba en el pick up, lo vi bien mal", mencionó la enfermera.