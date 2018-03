Cuatro sismos sacudieron El Salvador hoy, dos originados casi en el mismo punto ¿Qué significa?

Lee también

En las primeras horas de la mañana de este lunes cuatro sismos sacudieron El Salvador en diferentes horas, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).Dos de estos sismos se originaron en la misma zona frente a la costa de El Salvador. Además de que el epicentro y profundidad de ambos tiene características similares y cercanas uno del otro, ambos ocurrieron con 19 minutos de diferencia.El primero fue a las 6:10 a.m. Fue a 76 kilómetros al sur de la Península San Juan del Gozo (Usulután) y a una profundidad de 20 kilómetros. Tuvo una magnitud de 3.5.El segundo sismo ocurrió a las 6:29 a.m. a 75 kilómetros al sur de la referida Península y a una profundidad de 15 kilómetros.LA PRENSA GRÁFICA consultó con una experta del MARN para conocer más detalles sobre la cercanía de estos dos temblores."Están bastante cercanos los dos, a una distancia de 4.5 kilómetros uno del otro. Esto es bastante común debido a que frente a costa hay una zona de subducción de placa de Cocos bajo placa del Caribe", explicó la sismóloga de turno, Amelia García."Para nosotros es bastante cotidiano que sismos tengan localizaciones en el mismo punto o en la misma zona", agregó.Los otros dos sismos ocurrieron uno en la madrugada, a las 3:47 a.m. y otro a las 8:04 a.m.El primero de estos también fue frente a la costa de El Salvador, específicamente a 40 kilómetros de la desembocadura del Río Lempa, frente a La Paz.El otro ocurrió en el municipio de Mercedes Umaña (Usulután), a un kilómetro de profundidad.