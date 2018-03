Cuba asesora al país para renovar armas

Lee también

El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, dijo ayer que viajó recientemente a Cuba para conocer la forma en que el Ejército de la isla está renovando su armamento.“Asistimos a ver la forma en que el Ejército (cubano) está actualizando con su propia tecnología el armamento, porque nosotros tenemos acá armamento que está obsoleto y ellos lo han podido rejuvenecer a través de estudios”, declaró el funcionario.Munguía Payés insistió en que se trató de una visita breve en respuesta a una invitación oficial que le giró el ministro de la Defensa cubano. “Cuba tiene relaciones con toda Latinoamérica, incluso hasta con Estados Unidos, y pensamos que era el momento de aceptar una invitación”, dijo.Sin embargo, el ministro aclaró que no se trató de una visita oficial enfocada en la asesoría de cómo renovar las armas. “Hicimos una visita oficial a Cuba en el ámbito puramente militar y no político. No hay que andarle buscando cosas que no son, fue una visita puramente profesional, nada de tipo político”, aseguró.El periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, publicó una fotografía el 1.º de marzo pasado en la que apareció Munguía Payés acompañado por militares cubanos, entre ellos el general Álvaro López Miera, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.