“Cuesta venir porque ando en silla de ruedas”, Jaime Interino, persona con discapacidad que fue a votar

Tener algún tipo de discapacidad ha sido impedimento para que llegaran a ejercer su voto, en especial al Centro Escolar Juana López de Ciudad Delgado.

Jaime Interino de 56 años es un hombre que desde hace unos pocos años perdió la movilidad de sus piernas por completo, ahora tiene que usar una silla de ruedas. Él llegó al centro de votación a ejercer su sufragio a pesar de su problema, porque ha votado toda su vida.

"Siempre, todos los años vengo a votar. Desde que saque la cédula he venido a votar. Cuesta venir porque ando en silla de ruedas y no puedo caminar, pero gracias a Dios estoy acá, y nunca hay que decir no puedo, porque siempre se puede y hay que votar", dijo con optimismo.

Miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de las Juntas Receptoras de Voto (JRV) , permanecieron atentos para ayudar a las personas con alguna discapacidad física y así poderlos guiar para facilitarles el proceso de votación.

Los ciudadanos manifestaron que si ellos que tienen problemas físicos, hacen el esfuerzo y llegan a los centros de votación a ejercer su derecho, porque las personas con buena salud esperan para salir a votar.