Cuestionamientos a la elección de magistrados CSJ

Reprobado. Bajo esa categoría coloca la oposición política salvadoreña y organizaciones de la sociedad civil el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la madrugada del miércoles concretó la Asamblea, principalmente con votos del bloque oficialista.

Fueron dos las decisiones que tomó la Asamblea. La primera, designar a Óscar López Jerez como magistrado presidente de la Corte Suprema, de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial, para el período que comienza hoy y termina el 30 de junio del 2024. La segunda, elegir a Sandra Luz Chicas, José Ernesto Clímaco, Miguel Ángel Flores, Alex Marroquín y a Enrique Alberto Portillo como magistrados de la CSJ para el período de nueve años que finaliza el 30 de junio del 2030.

Sin embargo, tanto diputados como organizaciones esbozan una serie de argumentos con los que fundamentan su desaprobación al procedimiento. En cuanto a la forma, señalan que los diputados, replicando prácticas de legislaturas anteriores, hayan concretado la elección en horas de la madrugada.

“Lo que hay no ha sido constitucionalmente correcto, hay una situación antidemocrática porque únicamente se han perfilado personas afines al oficialismo, no ha sido según criterio constitucional”.



Marcela Galeas, abogada.

La plenaria del pasado martes tuvo períodos de receso que duraron horas; en medio de ellos transcurrió una jornada que comenzó el martes por la mañana y terminó la madrugada del miércoles.

"Continuamos con los madrugones. Si ellos tienen la mayoría legislativa, la imposición, la falta de discusión, de debate, es inexplicable desde todo punto de vista", opina la abogada Ruth Eleonora López.

De igual forma, la diputada del FMLN Anabel Belloso dijo en el pleno legislativo que la mayoría oficialista estaban realizando "de espaldas a la población" un procedimiento de gran trascendencia para la gente, porque estaban incorporando nuevos perfiles al Órgano Judicial, instancia de la cual dependen cientos de procedimientos jurídicos.

Belloso calificó como "una aberración" el procedimiento que estaba realizando el oficialismo y añadió que era la continuidad al golpe a la Corte Suprema que dieron el 1.º de mayo, cuando destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Respecto al tema de fondo, la oposición cuestiona que las fracciones oficialistas invoquen artículos de la Constitución que describen el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema, pero que incumplan con lo que en ellos está definido que deben hacer.

Entre los artículos citados en los decretos que aprobaron los diputados están el 174, inciso 2.º, en donde está definida la integración de la Sala de lo Constitucional; y el artículo 191, relativo a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, dentro de las que está la elección por votación nominal y pública de los funcionarios de segundo grado.

Tuit. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, también se pronunció por la elección.

"Lo que hay, a mi parecer, no ha sido constitucionalmente correcto, hay una situación antidemocrática porque únicamente se han perfilado la mayoría de personas que son afines al oficialismo, no ha sido según criterio constitucional y tampoco veo que tengan alguna independencia para el cargo que van a ejercer", sostiene la abogada Marcela Galeas.

En tanto, el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, cuestionó que las fracciones afines al gobierno omitieran el uso de un baremo en el que establecieran parámetros medibles con los que pudieran determinar la idoneidad o no de los perfiles elegibles.

"Tenemos que mejorar este proceso y elaborar un baremo institucional para no calificar la competencia, la moralidad y la experticia en datos de sensibilidad si no en datos objetivos, datos calificables, ponderables. El proceso tiene que mejorarse y darle la participación a la sociedad civil. No hay que tenerle miedo a la sociedad civil", señala el diputado tricolor.

Aunque la mayoría de votos que permitieron la elección de magistrados y la designación de López Jerez para la presidencia de la CSJ fueron de las fracciones oficiales, ARENA también concurrió con sus votos para tres magistrados.

Apoyaron a Sandra Luz Chicas, a Alex David Marroquín y a Enrique Alberto Portillo cuando fue la votación nominal y pública de ellos. Además, avalaron el dictamen de la elección de los cinco magistrados, aunque no el dictamen de la designación de López Jerez.

"Nosotros no estamos reprochando la capacidad técnica, académica o la idoneidad del magistrado López Jerez, si no el abuso en la interpretación de la Constitución y de la ley que quiere hacer esta mayoría legislativa", apuntó Portillo Cuadra antes de que el pleno avalara el dictamen que había emitido la comisión política.

En tanto, los diputados de las fracciones oficialistas reiteraron la defensa al procedimiento que hicieron y a las decisiones que tomaron. De acuerdo con ellos, lo ocurrido la madrugada del miércoles fue el culmen de un proceso "inédito" de elección de magistrados de la Corte.