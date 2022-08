Cuestionan a Apolonio Tobar por falta de pronunciamiento contra violación a derechos durante régimen de excepción

Desde los últimos meses, el trabajo del procurador para la defensa de derechos humanos, Apolonio Tobar, ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil ante la falta de respuesta a denuncias hechas por familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador, quienes han interpuesto solicitudes para exigir la liberación de algunos reos.

Ante esto, el funcionario participó en una entrevista para el canal internacional CNN donde fue cuestionado sobre las medidas internas que se están tomando en la institución que dirige, además, por la falta de pronunciamiento contra las acciones ejecutadas por el Estado salvadoreño en el marco de la suspensión de derechos, entre las que se encuentra el encarcelamiento de personas sin ejecutar el debido proceso; esto expresado por diferentes abogados a través de medios de comunicación y redes sociales.

Tobar arremetió contra el periodista Fernando del Rincón, asegurando que desconocía el funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) así como las diferentes reformas hechas al Código Procesal Penal, dejando entrever su aprobación a las medidas tomadas por el Gobierno.

"Me parece que le está siguiendo el juego a los mecanismos de control que tiene el Estado cuando usted tiene que velar por los derechos de personas que pudieron haber sido detenidas ilegalmente (...) No denuncian y no levantan la voz. Pueden haber personas ahí que tienen 142 días inocentemente detenidas", respondió del Rincón.

En consecuencia, el procurador aseveró que la PDDH está sometida a procedimientos burocráticos que deben seguir para poder ejecutar acciones a favor de las personas que han sido víctimas en esta situación.

"La institución tiene un reglamento sobre el cual se rige, lo que yo estoy haciendo es generar un nuevo sistema de trabajo en la Procuraduría para reestructurar el funcionamiento", explicó Tobar. Asimismo, detalló que actualmente se trabaja en un documento para reformar el sistema interno y que haya una "efectiva respuesta a la población".

El documento con el que la institución pretende modificar su funcionamiento podría estar listo en septiembre, según detalló el funcionario salvadoreño.

Tobar también justificó la falta de respuestas a la población como una consecuencia de la pandemia por covid-19 que afecta al país desde el año 2020 y por la falta de condiciones que "ningún Gobierno" ha propiciado desde la creación de la PDDH.

"El procurador no puede estar encima de 3,140 expedientes, necesita de gente, pero lamentablemente la Procuraduría se convirtió en un espacio de conformidad (...) La institución debe responder a la gente con agilidad pero debe tener las condiciones. Ningún Gobierno fue capaz de impulsar a la procuraduría", aseveró Tobar.

Tras los cuestionamientos del periodista, el procurador finalmente afirmó que hay casos de personas detenidas ilegalmente y que la institución que dirige no ha concluído con las investigaciones.

"La población necesita respuestas. Usted (el periodista) tiene razón de que hay personas detenidas arbitrariamente y no hayamos concluido", afirmó Apolonia Tobar.

Del Rincón, por su parte, concluyó que la afirmación del funcionario demuestra la transparencia que deberían manejar en todos los sentidos y que eso podría dar esperanzas a las personas inocentes que continúan dentro de las cárceles.

"Esa es la transparencia, ese es el asumir responsabilidad, no tratar de venir a decirle a alguien: 'no es que usted no sabe'. Usted acaba de describir lo mismo que yo le describí, me alegra que lo haya dicho en el programa para que lo escuche el gobierno de Bukele", puntualizó el titular del espacio televisivo.