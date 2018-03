Cuestionan compra de casa por $250 mil

Lee también

La compra por más de $250,000 de una vivienda a la esposa del exalcalde de Ahuachapán Rafael Morán Orellana ha despertado las críticas de actuales funcionarios municipales y ha originado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).Trabajadores de la nueva administración municipal afirman que durante la pasada gestión hubo una serie de despilfarros, entre estos la compra de una vivienda ubicada en la 3.ª calle poniente y 2.ª avenida sur de la cabecera departamental, que a su juicio fue sobrevalorada con un aproximado de $120,000.La propiedad fue adquirida entre el 21 de febrero de 2015 y el 19 de marzo de 2015. El pago de los $250,000 más otros $9,150 fue extraído del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES).“Otro punto, y quizá el más importante, es que el valúo del que se hace mención está inflado, porque al hacerle un recorrido a esa casa y un valúo no pasa. Me atrevería a decir que es de $140,000”, indicó una fuente municipal que solicitó anonimato.De acuerdo con el documento de compraventa, el inmueble en cuestión formaba parte del patrimonio de María Jackeline de Los Ángeles Ayala de Morán, esposa del exalcalde Morán Orellana, y tiene un área de construcción de 558.03 metros cuadrados.Otros inmuebles de mayor área de construcción y que están ubicados en la zona no sobrepasan los $175,000 de precio, comentaron algunos ahuachapanecos consultados.El actual alcalde de Ahuachapán, Abilio Flores, fue cauteloso al referirse al caso. “Por el momento no puedo afirmar si el valor que se pagó por la vivienda es el correcto, para eso es necesaria la contratación de un especialista en la materia”, comentó.