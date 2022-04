Cuestionan condenas a marcha del 1M

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que quienes salgan a marchar el 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, están vinculados a pandillas. Estas declaraciones han sido tomadas por las organizaciones como un intento del ministro por disuadirlos de salir a las calles.

"Los verdaderos líderes sindicales estarán en un evento con el Gobierno de la República conmemorando el 1 de mayo, y los delincuentes y los que apoyan a las pandillas en El Salvador estarán en distintos puntos de San Salvador intentando hacer una marcha", expresó Castro.

Estas palabras generaron temor entre diferentes sindicatos del país.

"Lo que persigue es infundir miedo para que la gente no salga a marchar. Han utilizado un régimen de excepción que no ha sido necesario para lograr los objetivos que dicen", expresó Luis Rodríguez, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD). Asimismo, Rodríguez cuestionó la postura de Castro, pues asegura que es irresponsable.

"Para nosotros es una ofensa que se nos llame así ya que nuestro sindicato está conformado por personas del sector salud a los que hace dos años el Gobierno nos llamaba héroes y hoy nos llaman delincuentes. Ahí hay un doble discurso de parte del ministro", agregó.

Mientras, Francisco Quijano, miembro de la Confederación de Trabajadores Salvadoreños (CATS) manifestó que informarán a organismos internacionales de lo que ellos consideran como las "amenazas" del ministro.

"Nosotros informaremos de esto a los organismos internacionales porque es una manera de cortarnos el derecho que tenemos y es parte de la libertad sindical el hecho de asociarnos con grupos criminales a las organizaciones sindicales que de alguna manera no estamos avalando todo lo que hace el Gobierno", expresó.

Ingrid Escobar, miembro de la Organización de Trabajadoras Despedidas del Sector Público sostuvo que quienes saldrán a marchar son las personas que han sido vulneradas durante el régimen.

"Eso es una acusación, una difamación porque los que vamos a salir incluso son los que hemos sido vulnerados por el régimen. Nosotras representamos a más de 900 trabajadores despedidos de la Asamblea Legislativa y por eso voy a salir a marchar y eso no me hace delincuente", expresó.

Según Escobar, las estimaciones de las organizaciones son de hasta 15,000 personas despedidas desde el inicio del Gobierno del presidente Nayib Bukele, el cambio de administración en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías del país.

"Es muy difícil tener acceso a información, pero solo los despedidos del Ejecutivo son 6,000 trabajadores, en las municipalidades, 3,000 y en la Asamblea 2,000 trabajadores", acotó.

Sin embargo, hay algunos sindicatos como la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM)y el Movimiento No+ AFP que decidieron no marchar, sino hacer foros. Sin embargo, Mario Montes, presidente de AGEPYM, consideró que las declaraciones de Castro no son específicas.

"Esa declaraciones las sentimos como tirar un atarrayazo y no es específico y concreto contra qué organizaciones".

Por otro lado, los diputados de la oposición consideraron estas declaraciones como una violación al derecho sindical porque busca "amedrentar".

"Es irresponsable dar estas declaraciones sobre todo en un contexto donde se está tratando de criminalizar una expresión que es el legítimo derecho de la población de salir a las calles y manifestar en un contexto donde los despidos continúan "cuestionó la diputada Anabel Belloso, del FMLN.

Mientras tanto, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, consideró que la intención es callar las voces disidentes.

"En el fondo lo que el gobierno no quiere son voces distintas a las de ellos y el gobierno no quiere que haya protestas por la mala administración gubernamental", argumentó el legislador.

El artículo 47 de la Constitución de la República establece el derecho de los trabajadores a organizarse para defender sus derechos. Además, El Salvador ha suscrito el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación que protege estos derechos.