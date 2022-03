Cuestionan creación de Secretaría de Auditoría en Ejecutivo

La creación de una Secretaría de Auditoría por parte de Casa Presidencial (CAPRES) para vigilar el uso de fondos públicos a las instituciones del órgano ejecutivo, pero sin que los indicios que esta encuentre puedan ser de conocimiento público fue objetada por legisladores de oposición, que consideraron que dicha oficina podría, inclusive, ser inconstitucional.

La razón de dicha valoración, apuntó el jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, es que la Constitución de la República ya delega esas funciones en la Corte de Cuentas. El diputado consideró que las auditorías que produzca la Secretaría no tendrán validez jurídica.

"Cualquier institución al margen de esta (Corte de Cuentas) que audite los fondos públicos, sería una función inconstitucional; sobre todo porque un decreto ejecutivo no tiene mayor jerarquía que la Constitución. Cualquier auditoría que se haga no tendría valor jurídico, sería nulo", explicó Portillo Cuadra.

Mientras, la diputada Anabel Belloso (FMLN) también señaló el carácter opaco con la que ha sido creada la nueva dependencia de CAPRES y no dudo en señalar la falta de transparencia del gobierno.

"Habría que entender cuál es el objetivo detrás de esto, porque al final no estaría, digamos, cumpliendo con una exigencia y derecho que la población de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública", cuestionó Belloso.

"Que se diga que la información que se va a producir tenga tantos años de reserva, tendrían que explicar la motivación real. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Bukele, desde que toma posesión, eliminó secretarías que tenían la función de transparentar", agregó.

Mientras, el único partido que valoró la creación de la secretaría como algo positivo fue GANA, que, en palabras de Numan Salgado, consideró que ayudará a evitar que mandos medios puedan cometer arbitrariedades, y que el carácter de información reservada pueda modificarse.

"Me parece bien. Muy atinado. La Corte de Cuentas ha sido como una tapadera de corrupción y no se puede confiar en la contraloría que está haciendo. Me parece que es para enterarse en casa de lo que están haciendo los funcionarios", indicó.