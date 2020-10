Cuestionan el cerco sanitario en Chalchuapa

Un cerco sanitario fue instalado desde ayer, y por tiempo indefinido, en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, luego que el Ejecutivo realizara el lunes pasado 572 pruebas PCR y de esas 157 fueron positivas. No todos son residentes. Luego, las autoridades actualizaron que se hicieron 436 pruebas a residentes y de esos 110 eran positivas, es decir el 25 %.

El Gobierno informó que en los próximos días realizarán "una sobremuestra de 1,000 pruebas PCR más, distribuidas en 10 cabinas, en diferentes zonas del municipio, para tener un dato más exacto".

El Gobierno no ha dejado claro bajo qué criterio escoge los municipios donde llega a realizar pruebas, ni tampoco el criterio con el que eligen a las personas que son sometidas a la misma.

Cerco. Bukele emitió alertas sanitarias en otros tres municipios: Santa Ana, San Sebastián Salitrillo y El Porvenir, por “alto riesgo”.

Por esa razón, es difícil que los datos sean extrapolados al resto de la población o hacer algunas inferencias.

"Ayer, lunes 12 de octubre, realizamos 572 pruebas PCR en el municipio de Chalchuapa, con 157 pruebas positivas, es decir un 27.45%. Un dato sumamente alarmante, no visto desde el pico de la pandemia" manifestó Bukele en uno de sus tuit.

Una de las explicaciones, dijo un médico que ha atendido casos covid-19 en la red pública, pero que declinó identificarse, es que se concentraron las pruebas en un solo lugar, pero eso no implica que necesariamente hay un foco.

El médico, también cree que al descubrir estos casos, el Gobierno podría buscar los nexos epidemiológicos de los positivos y poner en cuarentena a esos grupos, no a toda la población.

El martes por la noche, Nayib Bukele informó vía Twitter sobre el cerco sanitario y aseguró que nadie podría entrar o salir del municipio, ni de las viviendas, salvo una emergencia médica.

Más que la búsqueda de nexos epidemiológicos que sugiere este médico, el ministerio de Salud aseguró que su estrategia sería una búsqueda casa por casa para identificar pacientes con síntomas.

La alcaldesa de Chalchuapa, Vilma de Barrera, se mostró sorprendida por la medida impuesta por el Ejecutivo, dado que a su criterio como municipalidad no reportaban casos sospechosos.

Los datos divulgados por el mismo Gobierno mostraban a Chalchuapa con promedios diarios de casos positivos de uno o dos personas. Los registros más fuertes ocurrieron el 6 y 7 de agosto, cuando se reportaron 10 casos positivos a covid-19. De allí, los números muestran un salto al 13 de octubre, cuando se registraron los 110 casos por la concentración de pruebas en la zona.

"Este dato (los casos anunciados por el gobierno) me sorprendió porque nosotros ya había hecho recorrido en las comunidades donde nos había mandado el Ministerio de Salud y no encontramos ningún caso sospechoso. La sorpresa es que vinieron el lunes a tomar las pruebas y hoy miércoles se suponía que le iban a comenzar a llamar a las personas que dieran positivo pero hemos estado comunicándonos con las personas que se hicieron la prueba y no les han dicho nada. Me imagino que Salud tiene los datos de las personas contagiadas", dijo la alcaldesa de Chalchuapa.

El cerco, una excusa

Por su parte, los diputados de la Asamblea Legislativa criticaron la instalación del cerco sanitario en Chalchuapa y lo catalogaron como "una cortina de humo" y "una excusa".

"¿Qué debemos ver en un cerco sanitario? Personal de salud entrenado capacitando a la población, pero aquí vemos a soldados cercando a una ciudad por dos o tres días, y se cerca cuando hay temas de país que tienen que ver con resoluciones de la sala o cosas que son muy delicadas y que van en contra de la gobernabilidad del país generada por el Ejecutivo", dijo la diputada por el FMLN, Rina Araujo.

El diputado Julio Fabián, de ARENA, cuestionó que el Gobierno no emitiera reporte de casos el pasado lunes sobre contagios y el martes por la noche se decretara el cerco sanitario en Chalchuapa. "Significa que hay información que no está siendo brindada de manera sincera a la población", dijo Fabián.