Cuestionan el manejo de datos de pandemia

El no haber compartido durante dos semanas los casos positivos diarios de covid-19 fue considerado como "lamentable" por parte de legisladores de la Asamblea, que opinaron que la información debería ser más oportuna y honesta de cara a la población, para un mejor manejo de la pandemia.

Durante dos semanas, desde el 30 de enero, el Ministerio de Salud (MINSAL) no compartió las cifras en cuestión. El epidemiólogo Wilfrido Clara cuestionó que esto ocurre en plena cuarta ola de contagios, y que el pico de casos positivos habría ocurrido justo un día después — 972, el 31 de enero—, luego de lo cual la cifra ha descendido.

Ante ello, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) consideró que el GOES continúa manejando la pandemia con pensamiento político y no de salud. "No necesariamente tenemos que ser un país de primer mundo para darnos cuenta que debemos ocupar la infraestructura del país en términos de vigilancia epidemiológica para hacer visible estos datos", apuntó.

"Ya hemos denunciado que los datos de la pandemia se han usado de manera indebida como arma de control político, y evidentemente siempre está esa tentación. Pero por eso la obligación del Estado es poner a disposición esa información", agregó Ortiz.

Luego, el diputado Mauricio Linares (ARENA) también se refirió a la opacidad en el manejo de la información de la pandemia. "Hemos escuchado de muchos médicos con especialidades que señalan que uno de los problemas es que no se trabaja con datos actualizados. Se hace para mantener la publicidad del gobierno de que se hacen las cosas bien", criticó Linares, quien inclusive puso como ejemplo las pruebas realizadas en la Asamblea. "Se escuchó que se hicieron 1,200 pruebas y salieron cerca de 1,000 positivas. Solo ahí hay un parámetro", agregó.

Finalmente, también GANA consideró que el MINSAL debe cumplir mejor la publicación de información. En ese sentido, Romeo Auerbach apuntó que "la información sí debe intentar estar al día, y cada día actualizarla". "La información es un derecho que tiene la gente", agregó. Eso sí, matizó que el aumento de casos positivos no es responsabilidad del gobierno sino de la población.