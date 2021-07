Cuestionan imparcialidad de comisión de sobresueldos

La comisión que investiga los sobresueldos entregados en Gobiernos anteriores ha sido calificada de selectiva y parcializada. Esto, luego del recibimiento que los miembros de Nuevas Ideas y GANA dieron al expresidente Elías Antonio Saca, quien cumple una condena por delitos de corrupción.

A Saca a diferencia del resto, los legisladores le cedieron el micrófono, con pocas interrupciones ni cuestionamientos a su testimonio.

El exmandatario, hoy convicto, presentó a la comisión documentos y mencionó un listado de nombres de personas que, según él, recibieron sobresueldos durante su Gobierno. Al testimonio de Saca, condenado por corrupción, los legisladores y varios funcionarios lo han llamado "la verdadera lista".

"Ha sido extremadamente selectivo y parcializado. Es lamentable porque si realmente se trataba de hacer justicia, el criterio del legislador era clave no solo en la formulación de sus preguntas, sino también mostrar que su interés no es señalar a unos en particular y ocultar a otros, sino que se aborde de manera pareja y de manera imparcial", dijo el diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo.

En las redes sociales de la Asamblea Legislativa han difundido imágenes con fotografías de algunas de las personas mencionadas por Saca. Sin embargo, han omitido algunos como Eduardo Ayala Grimaldi, exviceministro de Economía y padre del diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala. También a Andrés Rovira, expresidente de GANA.

"Se dejó de remarcar estos casos que tienen vínculos reales con el actual Gobierno. Esto, con el afán de bajarle volumen, que la población no conozca y no relacione los vínculos entre Saca y el actual Gobierno. Eso le resta credibilidad a cualquier argumento que quieren hacerle creer a la población de que el objetivo de la comisión es combatir la corrupción", aseguró Anabel Belloso, del FMLN.

La comisión especial fue creada dos semanas después que el Departamento de Estado de Estados Unidos revelara los nombres en la Lista Engel y que, en días posteriores, funcionarios de Gobierno le restaron credibilidad.

"He tratado de investigar qué respalda esa lista, qué documentos. La lista de por si sola es una simple lista, pero yo como diputado quiero ver fortalecidas las instituciones y no la puedo ni comparar con la de ayer porque la de ayer es una lista sustentada. Quien está diciendo eso es alguien que fue presidente de la república, hay recibos firmados a puño de involucrados. Nada de eso tiene la Lista Engel", expresó el diputado Romeo Auerbach, de GANA.

Wright Sol sostuvo que una de las lecciones que deben dejar ambos listados es la necesidad de legislar en favor de la transparencia y reformar leyes que permitan las reservas de información por parte de funcionarios.

"No se trata solo de señalarnos mutuamente y hacer show político. Tenemos que ponernos serios, tenemos que fortalecer las leyes, el Instituto de Acceso a la Información Pública porque yo creo que la transparencia es el antídoto a toda esta corrupción histórica", sostuvo Wright Sol.

Hace dos semanas la bancada de Nuevas Ideas ingresó a la Asamblea un pliego de reformas al la Ley de Acceso a la Información Pública donde solicitan que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios sean reservadas. Además, buscan que la entrega de información tarde el doble del tiempo que establece la ley actualmente.