Cuestionan intervención de alcaldía en elección de junta de agua

El Foro del Agua y exadministrativos de la junta de agua de la Colonia Santa Isabel, de El Rosario, La Paz, cuestionaron ayer la intervención de la alcaldía del municipio en la elección de nuevos directivos.

De acuerdo con el Foro, la municipalidad de El Rosario, gobernada por Ronal Tobar, de GANA, convocó el domingo a una Asamblea General para elegir a nuevos directivos de la Asociación Comunal Hídrica Santa Isabel. Sin embargo, afirmaron que esto violó los estatutos de la asociación, porque solo la junta directiva puede convocar a elecciones.

Dalia González, integrante del Foro, explicó que el domingo se hizo una reestructuración en la junta, tras el llamado de la alcaldía. No obstante, sostuvo que por más de dos años la comuna no entregó las credenciales a los directivos anteriores, lo que derivó en una crisis económica y jurídica. Sin ser acreditados, los directivos no podían solicitar incluso fondos internacionales. "Los últimos días lo que sucedió es que se arruinó una bomba, justo en la reparación de la bomba no se pudo conseguir alguna alternativa por la crisis económica. La alcaldía aprovechó esta crisis y ayer (24 de julio) se eligió una nueva junta directiva. La gente reclamaba que no había agua, entendemos la urgencia de la gente; pero la alcaldía aprovechó la crisis para que hubiera esa reestructuración", afirmó González. Agregó que la municipalidad no apoyó a la comunidad para paliar el desabastecimiento.

Un miembro de la junta de agua saliente, que pidió anonimato, aseguró que cuando asumieron sus cargos en 2018, en aquel momento de forma provisional, encontraron a una asociación endeudada. "Asumimos y pagamos la jarana. Fuimos al Diario Oficial a traer los estatutos, la alcaldía se valió de que no teníamos las credenciales, nos vetaron", dijo.

Agregó que cuando se iban a nombrar a los miembros permanentes, el alcalde intentó colocar a personas afines, pero no lo permitieron y los directivos temporales fueron ratificados en su cargo. Otra intervención, afirmó, fue la del domingo, cuando convocó a elecciones.

"Dado el caso de que la alcaldía está interviniendo, y a nosotros que se nos presenta el problema del equipo, fue un motivo para que vengan y elijan su junta directiva. No nos opusimos porque es desgastante estar en contra de un alcalde al que no le hemos hecho nada. Se puso una junta que él quería, sus personas afines", dijo el miembro de junta de agua saliente.

El alcalde Tobar dijo que intervino a petición de los habitantes de la comunidad, quienes señalaron "falta de transparencia", ya que solicitaron una rendición de cuentas y la junta anterior no brindó información. Además, dijo, pasaron "más de 15 días sin el suministro de agua porque la bomba de agua se dañó" y afirmó que no entregó las credenciales porque la junta se nombró para seis meses, mientras se convocaban a nuevas elecciones, pero este proceso no se hizo. "No se podía brindar credenciales a un comité nombrado sin documentación que respalde tal nombramiento", sostuvo.

El exdirectivo de la junta de agua de la Colonia Santa Isabel respondió que ellos tienen una auditoría, realizada por un contador, para demostrar que su administración fue transparente.