Cuestionan la baja producción de dictámenes

La sesión plenaria 63 estuvo marcada por la baja cantidad de dictámenes de las comisiones de la Asamblea Legislativa, producto del poco trabajo que estas registraron durante la semana previa.

Previo a la realización de la plenaria, fueron convocadas 17 comisiones de las 20 permanentes del órgano legislativo. Sin embargo, menos de la mitad concretaron sus reuniones. Así, ocho se reunieron pero nueve suspendieron.

De las ocho comisiones que sí tuvieron actividad, la única que produjo un dictamen fue la comisión de asuntos municipales, que decretó la delimitación de los límites territoriales entre los municipios de El Sauce y Pasaquina. Luego, el resto de la plenaria fueron dispensas de trámites.

No es la primera plenaria en la que ocurre algo similar, en el sentido de no tener dictámenes. Anteriormente, en la plenaria 52, el 19 de abril de este año, únicamente hubo un dictamen (en esa ocasión, también de asuntos municipales) y el resto de la plenaria fueron cuatro dispensas.

Un escenario similar fue el de la plenaria 49, el 22 de marzo, también de este año. En esa ocasión, también hubo solo un dictamen. En esa ocasión, un indulto desfavorable de la comisión de justicia. El resto de la plenaria fue aprobar 17 dispensas de trámite, de las cuales 13 fueron enviadas desde CAPRES, y las otras cuatro provinieron de Nuevas Ideas.

Dicha situación fue cuestionada por legisladores de oposición, quienes insistieron en señalar que el órgano legislativo se ha convertido en un tramitador de las iniciativas que llegan desde Casa Presidencial, sin mayor poder de proponer o de discutir iniciativas en comisión.

"La composición mayoritaria de Nuevas Ideas en la Asamblea funciona bajo órdenes desde CAPRES. Si desde allá no han venido temas que son prioridad en la agenda del gobierno, y que no responden a las necesidades de las mayorías, las comisiones o no sesionan o en el aire, sin expedientes", criticó Anabel Belloso (FMLN).