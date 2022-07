Cuestionan la intromisión del Ejecutivo en la labor legislativa

La admisión hecha por el presidente de la comisión de obras públicas de la Asamblea, el diputado Salvador Chacón (Nuevas Ideas), respecto de que el dictamen con la nueva ley de transporte está en revisión del órgano Ejecutivo para que pueda ser aprobado permitió a la oposición reiterar la falta de independencia en el trabajo de la actual legislatura.

"No vamos a aprobar una ley que no sea aplicable, es por eso que se está haciendo un estudio ahorita por parte del órgano Ejecutivo y ya cuando regrese eso por parte del órgano Ejecutivo sí les voy a poder dar a cada miembro de la comisión", fueron las palabras de Chacón, en la reunión del pasado lunes.

La diputada Marleni Funes (FMLN) criticó la falta de independencia de los diputados oficialistas.

"Se enojan que uno les diga que les manda la tarea de Casa Presidencial y que aquí solo aprietan botones. La respuesta del presidente solo deja en evidencia que quien hace los decretos es Casa Presidencial y que aquí nada más se viene por puro trámite", criticó la legisladora efemelenista.

"Pedí la ley en mi derecho, porque soy diputada. Estamos conscientes que no tenemos los votos pero podemos aportar y pedir a los sectores que se pronuncien, pero la respuesta es que no me pueden dar un dictamen ya aprobado. Eso es lo más descabellado", agregó Funes.

Lo actuado por la comisión también fue cuestionado por la diputada Claudia Ortiz (Vamos), que criticó la intención de ocultar la admisión de parte del diputado de Nuevas Ideas.

"Parece que sale a la luz aquello que está muy interiorizado. Se dice que este es un órgano independiente, pero lo que hemos visto en el último año y meses es: colegas de la banca oficial votando en automático, incluso retirando iniciativas que ellos han puesto en agenda porque esperan ver lo que dice el Ejecutivo", indicó.