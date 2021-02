Cuestionan la pericia de Fiscalía en caso Ana Ligia de Saca

Seis depósitos a plazo fueron firmados y validados por el hermano de la ex primera dama, Ana Ligia de Saca. Con eso, la fiscalía asegura que Óscar Mixco Sol sí tenía control del dinero y de los movimientos en las sociedades Promotora de Comunicacines y Grupo Radial Samix.

Sin embargo, el abogado defensor de Mixco Sol, Eduardo Cardoza, manifestó que los depósitos fueron hechos porque su cliente era el representante legal de grupo Samix. "Entonces él se acercaba a los bancos a hacer los depósitos y además no estaba autorizado para retirar ni era beneficiario de eso", dijo.

El representante fiscal aseguró que los imputados no han podido justificar las cantidades de dinero. "Ellos no han podido justificar el dinero, desde el momento que estamos viendo que en el 2007 la empresa no tenía grandes ganancias y a pesar de ello constituyen grandes depósitos a plazo cuando las ganancias no daban para estar guardando la plata de esa manera", señaló.

Entre $500,000 y $4 millones rondaban los depósitos. Fiscalía señala que el monto total de los seis depósitos fue de aproximadamente $9 millones.

Además, el defensor de Mixco Sol se le cuestionó si su cliente conocía la procedencia de esos fondos y afirmó que él desconocía su origen. "Si él hubiera conocido la procedencia estoy seguro que no hubiera hecho los depósitos. Simplemente la procedencia es que Elías Antonio Saca era el que aportaba ese dinero y se depositaba pero no se ha probado en ningún momento que Óscar y Ligia sabían la procedencia", aseguró.

Óscar Mixco Sol y Ana Ligia de Saca junto a seis imputados más, son señalados por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero y de activos y por casos especiales del delito de encubrimiento.

Se tiene previsto que el expresidente Saca declare en el juicio, a solicitud del abogado Cardoza. "Yo propuse la declaración del señor Saca para que venga a decir lo que necesitamos nosotros", dijo.

Manipulación en la contabilidad de Grupo Samix

Según FGR, pretendían encubrir el origen del dinero mediante estas actividades:

Facturación de servicios

Con la pericia, la Fiscalía ha logrado determinar que una de las formas en las que el grupo encubría el origen de fondos era mediante simulaciones de pautas publicitarias. Supuestamente las empresas le prestaban el servicio a Presidencia pero en realidad no lo hicieron.

Depósitos plazo

Son los seis depósitos que se realizaron y que fueron firmados por Óscar Mixco Sol, con dinero que provenía según la pericia desde Capres.

Triangulación

La triangulación fue con otro tipo de empresas. El flujo no fuera directo de Capres a Grupo Samix, sino que atravesó un recorrido donde participaron varias personas.