Cuestionan nombramiento de presidente del BCR

Douglas Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñaba como viceministro de Ingresos en el Ministerio de Hacienda, es el nuevo presidente del Banco Central de Reserva (BCR), la entidad encargada de la regulación financiera en el país, entre otras funciones clave. Políticos y analistas señalan que Rodríguez no cumple con los requisitos que exige la ley, pero además apuntan a la las declaraciones del presidente Nayib Bukele, de que este jugará un rol más político que técnico.

Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos del partido VAMOS, dijo que llama la atención que la razón que el presidente Bukele atribuye a la renuncia del expresidente del BCR, Nicolás Martínez, es que es una persona técnica, y que para el puesto se necesita a alguien que pueda hacer un manejo político.

"El nuevo presidente no solo no cumple con el perfil necesario para desempeñar el cargo, sino que incurre en inhabilidades expresamente establecidas por la Ley Orgánica del BCR, como por ejemplo no tener cargos de dirección en partidos políticos, y él es secretario de Nuevas Ideas", recalcó Ortiz. "Ser presidente del BCR es un cargo de sensatez, un contrapeso técnico a las decisiones políticas y eso se ha perdido completamente".

Eduardo Escobar, de la organización Acción Ciudadana, agregó que el argumento de que el anterior presidente del BCR renunció porque no era político, es poco plausible. "¿Entonces para qué lo nombró, si sabía que para el cargo necesitaba a alguien que fuera técnico pero que también se manejara en la política?

Ese es un argumento muy falaz, poco creíble, y confirma que probablemente de por medio estuvo el tema de divulgar datos que dejaban en entredicho lo que el presidente había estado diciendo, que no había fondos", dijo, en referencia a las declaraciones de Martínez ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento que ha recibido el Gobierno durante la pandemia de coronavirus.

"También habría que cotejar los requisitos que pide la ley para este cargo, y ver si el recién nombrado cumple ese perfil, y si no lo cumple, viola la ley", apuntó.