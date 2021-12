Cuestionan proceso de elección de Fiscal General

La elección del Fiscal General de la República para el período 2022-2025 fue objetada por la oposición en la Asamblea, al considerar que la baja participación de interesados refleja que no hay confianza en el proceso y que la posibilidad de que Rodolfo Delgado se mantenga en el cargo rompe con la independencia que el puesto necesita.

"Queda descalificado por haber aceptado el cargo el 1 de mayo bajo esas condiciones, teniendo él toda la capacidad de entender que se trataba de una ilegalidad", consideró Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo), quien también lamentó la baja participación que hubo, al presentarse solo siete personas para el cargo.

“Desconozco si existe un proceso (contra Delgado); pero si existe, él no ha sido vencido en juicio”.



Guillermo Gallegos, diputado de GANA.

Ese dato también fue señalado por Dina Argueta (FMLN), quien consideró que ese bajo interés reflejó la sensación de que las cartas ya están echadas para mantener en el cargo al fiscal impuesto.

"Es lamentable que un proceso tan importante haya contado solo con siete profesionales que enviaron su solicitud. Es de entender que hay profesionales coherentes que mejor deciden no someterse y luego ser sometidos a aplicar decisiones que vayan en contra de su cargo", resaltó.

Por su parte, Claudia Ortiz (Vamos) apuntó a que el procedimiento no ha sido acorde a constitución y jurisprudencia, al señalar que no se elaboró un perfil para el cargo. "Nunca se ha hecho, no, pero justamente porque siempre se han hecho las cosas de manera equivocada; y ahora lo que se está haciendo es repetir los vicios del pasado", apuntó.

Además, Ortiz también cuestionó a Delgado por su nombramiento el 1 de mayo. "No podemos confiar en la imparcialidad ni en la independencia de un funcionario que el primero de mayo, al estar destituyendo al fiscal Melara, ya lo tenían listo para nombrarlo", criticó.

Luego, a favor de Delgado, se pronunció la fracción de GANA, en la que Guillermo Gallegos ratificó que su partido votaría por que se mantuviera en el cargo. "No quiere decir que los otros no tengan la capacidad, pero él (Delgado) ha demostrado que no le ha temblado la mano para procesar: ha procesado a miembros de GANA, FMLN, ARENA e incluso presentó requerimiento contra los diputados de Nuevas Ideas", justificó Gallegos.