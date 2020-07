Cuestionan que partido político pague a asesores del Gobierno

Diversos cuestionamientos surgieron luego de que el asesor del presidente de la república, Nayib Bukele, el venezolano Léster Toledo dijera que el "partido del presidente" paga su salario por el trabajo realizado en el país. La afirmación fue realizada el pasado lunes en el programa "Agárrate", de la periodista Patricia Poleo, en Miami.

Toledo es parte del equipo de asesores extranjeros del Ejecutivo, el cual, según dio a conocer el pasado 11 de junio el Secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro tiene a miembros de varias nacionalidades.

"Están felices conmigo. Me renovaron por cinco años porque estoy haciendo un buen trabajo. El partido del presidente de Bukele me tiene contratado, estoy feliz de estar ahí", afirmó Toledo a Poleo, quien instantes antes había le mencionado a que "donde te metes hay un escándalo".

Toledo es miembro del equipo que dirige el Plan de Emegencia Sanitaria (PES), luego de ser miembro del equipo que lideró la campaña previa a las elecciones presidenciales de 2019.

La declaración del venezolano desató algunos señalamientos desde diversos sectores del país como partidos políticos así como abogados que cuestionaron la transparencia sobre las contrataciones del equipo de asesores.

"Me preocupa que un asesor pagado por un partido político esté tomando decisiones de país. Si le paga un partido político, ¿qué nos garantiza que están tomando decisiones de país y no de partido? Me preocupa, también, que sea el asesor dando respuestas. Quien debe respuesta a la ciudadanía es el Presidente, no su asesor. De ser un partido político quien le paga al asesor esperaríamos ver este pago reflejado en las finanzas del partido", cuestionó el director de juventud de Nuestro Tiempo, Héctor Silva Hernández.

En Venezuela, Toledo ha sido señalado de haber cobrado $25,000 al empresario Maury Autry, con domicilio en Estados Unidos, por un cargamento de ayuda que no llegó a sus destinatarios en Venezuela, algo que Toledo dijo que es falso.

Por su parte, para la abogada Ruth Eleonora López, el que el Gobierno tenga asesores de otros países no es criticable, pero sí, dice, lo es que no exista transparencia encuanto al número de asesores, salarios, partida presupuestariay funciones que desempeñan.

También dijo, por medio de un mensaje en Twitter, que en caso que sea un partido político "¿Cuál? ¿GANA o NI (Nuevas Ideas)? El q sea deberá reportarlo en los gastos al Tribunal Supremo Electoral. Y si paga el partido, ¿por qué tiene credencial oficial? ¿Les pagaran de la partida secreta y con nuestros impuestos trabajan para NI?"

A inicios de julio, la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de Casa Presidencial dio a conocer a un ciudadano que la información sobre el proceso de contratación de otro asesor venezolano, Miguel Arvelo, fue declarado en reserva por dos años, mientras que mencionó que no existen registros de contratación de la también asesora venezolana Sara Hanna Georges.

Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana, quien dijo que el que Toledo sea pagado por un partido político genera el riesgo de que la actividad pública esté enfocada en los intereses de ese partido.

"Hay que recordar que todo funcionario o empleado público responde al Estado y en esa medida su trabajo, su desempeño y su realidad es en función de los intereses colectivos, pero en este caso si hablamos que es un funcionario pagado por un partido político estamos ante un riesgo de que la actividad gubernamental se utilice en favor de un partido político", dijo Escobar.

Bloquearon críticas

La periodista Patricia Poleo también aseveró que la también asesora Sara Hanna fue una de las que intervino para evitar una condena que la Asamblea Nacional de Venezuela pretendía emitir contra Bukele por la militarización de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero.

"Sara Hanna creo que está empatada (en una relación) con el hermano del presidente Bukele y por eso está metida en El Salvador y un personaje llamado Miguel Sabal, junto a Léster Toledo son asesores (...) ellos aplicaron el torniquete cuando la Asamblea Nacional de Venezuela quiso debatir y sacar un comunicado contra de la militarización que Bukele pretendía hacer en el congreso de El Salvador, pero entró Sara Hanna y Lester Toledo y se evitó eso, porque para eso cobran", mencionó Poleo al aire.

Hanna y Arvelo fueron denunciados ante la subdirectora del Instituto Nacional de Salud (INS), Xochilt Sandoval, el pasado 1 de junio fuero denunciados de ordenar que el Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública (LVSP) que dejara de recibir las muestras enviadas para confirmar o descartar covid-19.

Extraoficialmente se conoce que ambos tienen el control del nuevo Hospital El Salvador.