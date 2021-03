Cuestionan reserva de plan de vacunación por parte del Minsal

La decisión del Ministerio de Salud (MINSAL) de reservar la información relacionada a la adquisición de la vacuna contra covid-19, las cabinas para vacunar a la población, y el plan de vacunación contra covid-19 fue lamentada por diputados de la Asamblea Legislativa, que cuestionaron qué es lo que el gobierno pretenden esconder como para resevar la información.

Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la comisión de salud, cuestionó el recurrente ocultamiento de información por parte del MINSAL.

"Una vez más, el gobierno reserva información. Lamentamos este tipo de maniobra, ¿qué es lo que ocultan sobre cifras de vacunación, planes de vacunación? Aquí se ha dicho que existe un plan, lo que queremos los salvadoreños es verlo: acciones y estrategias", apuntó Gómez.

"Va en contra de la transparencia. Están tratando de agarrarse de ciertas leyes que eran de beneficio para el país, porque los salvadoreños queremos conocer en dónde se está invirtiendo el dinero y cuánto en cada vacuna", agregó la legisladora.

El MINSAL justificó la reserva de información en el literal d del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual establece que una información podrá declararse reservada cuando su conocimiento ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona.

"Quien tiene las manos limpias no debe tener temor para enseñarlas. No encuentro razones mayores para poner reservas. Yo me pregunto qué es lo que no se ha reservado", indicó, por su parte, el diputado Mauricio Vargas (ARENA), que agregó que la población tiene derecho a conocer la información, para poder juzgar si sus funcionarios cumplen o no. "Son más pretextos, caprichos", agregó.